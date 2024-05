Tremendo susto pasó el Cádiz de España en pleno vuelo a El Salvador que provoca aterrizaje de emergencia

“La expedición del Cádiz CF ha tenido que aterrizar de emergencia hace unos minutos en el aeropuerto de Sevilla tras un fallo mecánico en el avión a El Salvador. Dadas las circunstancias y la imposibilidad de encontrar una solución por parte de la aerolínea, se ha cancelado el viaje a El Salvador. A partir de ahora trabajaremos en poder cumplir nuestro compromiso con Jorge ‘Mágico’ González, El Salvador y los salvadoreños”, publicó la entidad presidida por Manolo Vizcaíno.

El vuelo chárter del Cádiz despegó del Aeropuerto de Jerez y la previsión es que aterrizara once horas después en el Aeropuerto Internacional de El Salvador tras hacer una parada para repostar en Lisboa. En el mismo iba la junta directiva del Cádiz CF, encabezada por el presidente y el vicepresidente Rafael Contreras, el cuerpo técnico y los jugadores del Cádiz que no tenían ni compromisos internacionales ni estaban lesionados. Para completar la lista se convocaron a varios canteranos.

El plan fijado era el siguiente: el martes asistir a la inauguración de una estatua dedicada a Mágico; el miércoles, la puesta de largo de un museo dedicado al exfutbolista y la presentación de un documental y ya para el jueves, el partido amistoso entre El Salvador y el Cádiz para homenajear a uno de los iconos de la entidad cadista (jugó en dos etapas en el Carranza, 1982-1984 y 1986-1991) y de una época en la que el fútbol era otra cosa. Sin embargo, el viaje ha quedado cancelado por un contratiempo en el motor del avión.

Pese al contratiempo, el presidente del club ha confirmado que el Cádiz irá a El Salvador. “Vamos a ir a El Salvador porque es un compromiso que tenemos con el Gobierno y Mágico González, pero este viaje ya lo hemos suspendido porque la compañía no da solución a corto plazo y los futbolistas están en estado de nervios” ha dicho Manolo Vizcaíno en el programa El Pelotazo en Canal Sur Radio.

No es el caso de todos los jugadores. Chris Ramos se mostraba en el programa de radio bastante tranquilo. “Estaba todo controlado. Nos hemos dado el sustito pero no ha sido para tanto. Hemos llegado sanos y salvos”. El delantero cadista se ha atrevido incluso a bromear. “Menos mal que nos ha pillado en tierra y no en el Atlántico”.

También se lo ha tomado con humor, el chirigotero y humorista José Luis García Cossío, ‘El Selu’. “Lo hemos pasado mal. Yo he tenido la sensación de que el Cádiz ha descendido en todas partes”.