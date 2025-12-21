Joseph Rosales rompe el silencio: revela la historia de su fichaje fallido por Tigres y por qué no se dio: "Yo me quería ir"

Rosales explicó que su llegada al conjunto felino prácticamente estaba cerrada en lo personal. “Es una historia muy larga, la verdad, porque la verdad ya estaba todo arreglado, prácticamente conmigo todo arreglado, solo faltaban detalles con Minnesota”, confesó.

El fichaje de Joseph Rosales por Tigres de la Liga MX estuvo muy cerca de concretarse, pero una serie de factores deportivos y administrativos terminaron frenando la operación. Así lo reveló el propio futbolista hondureño del Minnesota United, quien contó detalles de la negociación fallida en una entrevista con Cortitas y al pie HN .

Uno de los principales obstáculos fue la situación del plantel del club estadounidense, que en ese momento no tenía alternativas en su posición. “No tenían otro lateral, por decirlo así, porque había uno, pero justamente en la fecha que a mí me llama Tigres lo mandaron a préstamo. Entonces ya solo estaba quedando el otro y yo, y necesitaban uno, y ellos no querían traer uno de la reserva para suplir mi posición”, relató.

Además, Minnesota United no quería desprenderse del jugador sin antes disputar un torneo clave. “También influyó Minnesota, que no quería dejarme ir sin antes yo jugar la Leagues Cup, porque para Minnesota soy un jugador importante. Entonces se conversó en su momento de que Tigres esperara que terminara la Leagues Cup, pero Tigres le dijo que no, que lo quería ahora”, detalló.

Las negociaciones se extendieron por varias semanas y se complicaron aún más por temas administrativos. “Estuvimos varias semanas negociando y después apareció otro nuevo factor, que para dejarme ir a mí necesitaban un jugador que no necesitara plaza de extranjero, porque yo ya no necesito plaza de extranjero en Estados Unidos. Y entonces era como que muy difícil y, aparte, le estaban sacando la green card a un compañero”, explicó el lateral.

Rosales reveló que la situación se volvía cada vez más compleja. “Era como que si llega antes, si te dejamos ir, y era un montón de cosas que pasaban”, comentó, antes de admitir que expresó su deseo de salir del club. “Yo les dije que, sinceramente, yo me quería ir. Tuve conversaciones con el entrenador, con el gerente, y recuerdo que el entrenador me dijo que no, que él no me iba a dejar ir”.

El interés de Tigres venía gestándose desde su participación con la Selección de Honduras en la Copa Oro, según confesó. “Desde la Copa Oro, en el partido en San José, creo que jugamos contra Curazao. En ese partido mi agente ya sabía que Tigres me quería, pero él no me quería decir nada para no desconcentrarme”, contó.