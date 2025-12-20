La Liga Nacional lo revela: ¿Se cancela la fecha 5 de las Triangulares? ¿Se repite el formato en el Clausura 2026?

<b>¿Cuáles son los temas a tratar, abogado, en esta reunión que han convocado?</b><br /><br />Son dos temas importantes para nosotros. Uno es revisar el cumplimiento de obligaciones de los equipos, para ver si están al día con sus compromisos, tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico y otras obligaciones que puedan tener. También revisar si tienen facultades económicas para contratar jugadores y cuerpo técnico de acuerdo a los ingresos que van a tener. Es una manera de prevenir compromisos que no sean superiores a los ingresos que puedan percibir. Y dos, revisar la normativa deportiva para la toma de estas decisiones y otras.<br /><br /><b>¿Ha sorprendido lo que ha sucedido en este torneo, abogado, más allá de los aspectos positivos? También hay situaciones que quizá no habíamos visto en los últimos años, como la no presentación de equipos y los temas salariales</b><br /><br />El no pagar salario es inhumano. Los jugadores juegan porque tienen un trabajo, pero no pagarles no solo es incumplir un compromiso, sino que es inhumano que se queden sin salario. Adicionalmente, que no se presenten a un partido de fútbol los equipos nos hace ver como poco profesionales. No estamos contentos con eso, no estamos satisfechos. Repudiamos el hecho de que un equipo no se presente a un partido, porque es la obligación original que tiene el espectáculo, y no presentarse no es bueno ni por la ley nacional.