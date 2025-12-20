La Liga Nacional lo revela: ¿Se cancela la fecha 5 de las Triangulares? ¿Se repite el formato en el Clausura 2026?

El titular del ente liguero aseguró que, hasta el momento, el calendario se mantiene en pie y que cualquier modificación dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte la asamblea, al tiempo que abordó las críticas al nuevo formato de competencia, defendiendo su continuidad para completar el ciclo reglamentario del campeonato.

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional , se refirió al desarrollo de la fase final del torneo y aclaró el panorama en torno a la disputa de la fecha cinco de las triangulares, en medio de la incertidumbre que han generado distintos escenarios deportivos.

Abogado, estamos llegando a la etapa final. ¿Qué sensaciones hay como presidente de la Liga ahora que estamos en estas instancias finales del torneo? Es un torneo donde hemos tenido muchas incidencias en todo el campeonato, pero afortunadamente nos vamos desarrollando muy bien. Hemos tenido buena cantidad de goles, buenos partidos, con un buen espectáculo, como los que vimos en la última jornada, y eso hace que el fútbol hondureño se desarrolle, que el aficionado crea en él y nos mantenga en expectativas como Liga Nacional. Vamos bien, creemos que tenemos una oportunidad de mejoras y estamos trabajando en ello. Mañana tenemos una asamblea de la Liga Nacional para apuntar algunos temas que creemos son de incidencia y que debemos actuar con acciones preventivas. Por ello hemos convocado una reunión extraordinaria, una sesión extraordinaria de la asamblea, para poder tomar decisiones.

¿Cuáles son los temas a tratar, abogado, en esta reunión que han convocado? Son dos temas importantes para nosotros. Uno es revisar el cumplimiento de obligaciones de los equipos, para ver si están al día con sus compromisos, tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico y otras obligaciones que puedan tener. También revisar si tienen facultades económicas para contratar jugadores y cuerpo técnico de acuerdo a los ingresos que van a tener. Es una manera de prevenir compromisos que no sean superiores a los ingresos que puedan percibir. Y dos, revisar la normativa deportiva para la toma de estas decisiones y otras. ¿Ha sorprendido lo que ha sucedido en este torneo, abogado, más allá de los aspectos positivos? También hay situaciones que quizá no habíamos visto en los últimos años, como la no presentación de equipos y los temas salariales El no pagar salario es inhumano. Los jugadores juegan porque tienen un trabajo, pero no pagarles no solo es incumplir un compromiso, sino que es inhumano que se queden sin salario. Adicionalmente, que no se presenten a un partido de fútbol los equipos nos hace ver como poco profesionales. No estamos contentos con eso, no estamos satisfechos. Repudiamos el hecho de que un equipo no se presente a un partido, porque es la obligación original que tiene el espectáculo, y no presentarse no es bueno ni por la ley nacional.

Al hacer ese análisis, ¿qué medidas se toman?



No sabemos qué va a decidir la Asamblea de la Liga Nacional. Eso no es facultad de la junta electiva. Nosotros vamos a hacer un informe y a presentar todo lo que ha sucedido en el espectáculo para que ellos puedan tomar las decisiones de acuerdo a lo que tenemos, y que sea una decisión eminentemente técnica y colegiada.

La fecha cinco se juega, abogado, o no se juega? ¿Qué se ha hablado?



No tenemos ninguna resolución al día de hoy. Por lo tanto, tenemos programadas la fecha cinco y la fecha seis. Consecuentemente, para nosotros sigue el calendario en pie tal y como ha sido programado.

Más allá de que se den ciertos escenarios, por ejemplo que Olimpia clasifique y Marathón de igual manera, ¿siempre seguirán igual las jornadas o se podría evitar disputar algunos partidos?



Sé que su aspiración es que le diga qué va a pasar, lo conozco como prensa deportiva y es normal. Lo cierto es que eso no depende de la junta electiva, depende de la asamblea. Consecuentemente, no puedo pronunciarme con anticipación sobre qué pueda suceder, ni siquiera por un resultado que se pueda dar, porque hoy estamos esperando resultados. Nosotros esperamos jugar hasta la última jornada de la triangular, pero pueden darse resultados entre hoy y mañana que cambien el esquema.

¿Esa determinación la manejaría únicamente la asamblea, abogado?



Sí, eso no depende de la junta electiva nacional, depende de la asamblea de la Liga Nacional.



¿La final sí está definida según el calendario que ustedes tienen?



Todavía no. Esperamos mañana poder definirla. Dependerá de los acuerdos a los que lleguen los dos equipos finalistas. Consecuentemente, seguimos esperando lo que pueda resultar de los partidos entre hoy y mañana y el acuerdo de los dos equipos finalistas.

Tentativamente se hablaba del 31 y 3 de enero, ¿es así?



Tentativamente, pero dependerá de lo que los equipos quieran acordar.

¿Podría modificarse, siempre y cuando se den los escenarios de los que hablamos anteriormente?



Depende de todo lo que diga la asamblea de la Liga Nacional. No tenemos facultades como junta electiva para esa toma de decisión.

El formato, que ha sido muy criticado, abogado, ¿debe cumplirse el siguiente torneo de la misma manera o la asamblea podría modificarlo?

Puede, pero no debe. Por las reglas del descenso que tenemos en la Liga Nacional, lo correcto es jugar con ese mismo esquema y esas mismas bases para completar un ciclo. Si después, en la próxima asamblea de junio, se cambia, bienvenido. Como junta electiva no tenemos ningún problema con eso.

¿Económicamente le ha venido bien o no este formato?



Sí, siempre es mejor tener partidos de cuartos de final. El repechaje no tiene mucho acompañamiento, pero nos tocó vivir la innovación del fútbol. Como siempre, podemos jugar con el mismo esquema tradicional o experimentar. Desgraciadamente había dos equipos favoritos y hoy lo estamos viendo, con una diferencia marcada en cuanto a sus plantillas, pero como dirigentes tenemos la expectativa de que todos los equipos sean competitivos.