Liga Nacional: ¿Qué resultados necesitan Olimpia y Marathón para clasificar a la gran final del Apertura 2025

<b>Olimpia y Marathón</b> tienen el boleto a la gran final al alcance de la mano en las triangulares, con panoramas distintos pero favorables de cara a la recta final del torneo. Ambos clubes dependen, en gran medida, de sus propios resultados para sellar la clasificación y confirmar su condición de equipos más regulares del campeonato.En el caso de Marathón, el duelo clave será el que dispute el domingo 21 de diciembre a las 3:00 de la tarde en Puerto Cortés, cuando visite a Platense. Ese partido puede resultar determinante para los sampedranos, que llegan con ventaja en su grupo y saben que un resultado positivo les abrirá las puertas de la final.