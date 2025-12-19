Esposa de Orinson Amaya rompe el silencio tras muerte del presidente de Marathón: "sería hermoso llevar la copa donde él descansa"

Con profunda emoción y entereza, doña <b>Aracely de Amaya</b> rompió el silencio en el estadio <b>Olímpico</b> para compartir las promesas que le hizo a su esposo, el eterno presidente de <b>Marathón, Orinson Amaya,</b> tras su fallecimiento.La esposa del dirigente verdolaga habló desde el corazón sobre el compromiso de la familia de acompañar al club en este momento decisivo, reveló detalles de las gestiones que hoy mantienen con <b>Marathón</b> y aseguró que el anhelo de levantar la décima sigue más vivo que nunca, como un homenaje a la pasión y entrega con la que Amaya marcó la historia del equipo.A sus palabras se sumaron las de sus hijos, quienes relataron la cercanía que siempre tuvieron con su padre y cómo hoy mantienen vivo su legado dentro del club, desde el respaldo emocional al plantel hasta el acompañamiento en aspectos logísticos y administrativos.