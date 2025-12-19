Lavallén confiesa si se siente favorito al título, el Marathón goleador y el debut del portero Humberto Juárez: "Ningún partido será fácil"

Marathón está arrasando con sus rivales Platense y Olancho FC en la Triangular B del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. A ambos los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-triunfo-platense-joyas-alexy-vega-messiniti-apertura-2025-AL28672323" target="_blank">venció con marcador de 3-0.</a></b>Estos dos triunfos tienen al Monstruo Verde con 6 puntos y a un empate de lograr el boleto a la gran final donde se medirá al vencedor de la Triangular A donde compiten<b> Olimpia, Real España y Motagua.</b>