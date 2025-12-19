Lavallén confiesa si se siente favorito al título, el Marathón goleador y el debut del portero Humberto Juárez: "Ningún partido será fácil"

Estos dos triunfos tienen al Monstruo Verde con 6 puntos y a un empate de lograr el boleto a la gran final donde se medirá al vencedor de la Triangular A donde compiten Olimpia, Real España y Motagua.

Marathón está arrasando con sus rivales Platense y Olancho FC en la Triangular B del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. A ambos los venció con marcador de 3-0.

Anoche en el estadio Olímpico el Platense la pasó mal y el entrenador Pablo Lavallén no tira las campanas al aire, pero se siente halagado de llegar en buena forma al cierre del campeonato.

"Fue un partido cerrado, tuvimos la posibilidad de abrir el marcador, intentamos mantener la pelota. Platense es un equipo peligroso, así que decidimos hacer un bloque más bajo para encontrar espacios", sostuvo.

Y agregó: "Luego le cayó una pelota a Vega que con un gran golpeo hizo el segundo, ahí se nos puso todo de cara. Tuvimos para convertir más goles, pero no son muchas las posibilidades de convertir en estos partidos".

Marathón se muestra como un candidato al título, pero es un pensamiento que ahorita no invade a Pablo Lavallén. Prefiere ir paso a paso en el desarrollo de la liguilla.

"Tenemos que seguir por este camino, ganando, haciendo un gran esfuerzo, no va a ser fácil ningún partido que nos queda, debemos de ganar, esa es la mentalidad".

El fin de semana visitarán al Platense en el estadio Excélsior desde las 3 de la tarde por la fecha 4 de la Triangular B y con el empate avanzarán a la gran final del torneo Apertura.

"El domingo salimos 0-0 y tenemos que hacer como hoy, ser inteligente y contundente, no darle oportunidad a los rivales, están los seis mejores del torneo y podes recibir una sorpresa", mencionó.

Continuó destacando a sus dirigidos. "El equipo ha demostrado que se adapta, con espacio fuimos peligrosos, también cuando los clubes se nos meten atrás, tenemos paciencia y movemos la pelota, ese es el trabajo que venimos hacer".

Ante las lesiones de los arqueros César Samudio y Enzo Torres, Lavallén recurrió a Josué Humberto Juárez, un chico de 19 años que mantuvo en cero el arco y cuando lo exigieron respondió.

"Siempre le decimos a todos los futbolistas que estén atentos porque en cualquier momento llega la oportunidad. Tuvimos ausencias en la portería, apareció Josué y tuvo un buen debut, respondió y estoy contento con él y el partido en general", aseguró.