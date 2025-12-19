Raúl Cáceres arremetió contra Pablo Lavallén, elogió a Alexy Vega y Humberto Juárez: "Estoy defendiendo el honor de los hondureños"

El equipo verdolaga sentenció el triunfo con doblete de Alexy Vega y con otro gol del del argentino Nicolás Messiniti y llegando a 16 dianas en el campeonato.

Este jueves se jugó el segundo partido de triangular entre el Marathón y el Platense duelo que termino con un marcador de 3-0 a favor del Monstruo y que lo tiene con un pie en la final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Ante este partido perdido por parte del conjunto escualo y con pocas posibilidades de llegar a la final, el director técnico del equipo selacio Raúl Cáceres compareció en rueda de prensa.

Declaró que “lo primero es que en cuanto al panorama bastante oscuro ya, la verdad, pero tampoco nos vamos a renunciar. Vamos a sacar eso que nos ha traído hasta este lugar, que es el orgullo, el honor, un honor deportivo”.

Asimismo, el estratega catracho se tomó el momento para reconocer el partidazo dado por Alexy Vega anotador de dos golazos, uno casi desde la media cancha y el otro de un zurdazo al mero ángulo.

“Si hablamos de un segundo tiempo en el tercer gol, un aplauso para Alexy Vega, esa joya de gol. Nos encontramos con un Alexy Vega muy enchufado, con mucha confianza y es de alabarlo por el bien de fútbol, hoy las víctimas somos nosotros, Platense lamentablemente”. comentó

Ante el pobre desempeño del Platense en la Triangular B, demostró su descontento después de haber empatado su primer partido ante los potros de Olancho y haber perdido contra el Marathón.

“Y es aquí donde es la realidad de Platense, que reaccionar ante una situación de estas se necesita un mayor temple. No tenemos eso, pero tampoco quiero llorar, sencillamente debo felicitar a Marathón por el partido que nos hizo”. Y sobre el buen fútbol que despliega el equipo verde bajo la dirección de técnico argentino también dijo, “juegan a quedar campeones, juegan a ganar y eso es lo que se lleva, ese es mi resumen”.

También arremetió por el comportamiento del cuerpo técnico del Marathón encabezado por Pablo Lavallén, que a pesar de llaver un marcador favorable siempre, el técnico del Tiburón dijo sentirse afectado en varios tramos del partido por malas decesiones arbitrales.

“Y con lo último que me dijo, lamento profundamente como un cuerpo técnico extranjero venga a hacer de las suyas con un 3-0. Y lo que yo estoy, lo que ustedes extraño, yo estoy defendiendo el honor de los hondureños porque no tengo porque soportar una cosa de esas. Orillando a una terna arbitral a que se incline, que pite lo que se les antoja, todo a favor de ellos, eso es lo que me indigna, hay un 3 a 0 abajo como para ver una reacción de esas”, afirmó Cáceres.

De igual manera Raúl Cáceres demostró su descontento con el mal manejo y pobre toma de decisiones de la cuarteta arbitral durante todo el partido, “usted cree que la cuarteta arbitral, ¿si hubiese sido faul eso lo va a dejar pasar? Jamás, no es porque se tire el jugador, hay cosas que jamás reclame, fallas que para mí fueron faltas en contra nuestra y no se pitaron”.

“Jamás le recriminé al cuarto árbitro central, eso es lo que me indigna, ver estas cosas y el cuarto arbitro esta para controlarlo, entonces que nos permitan a todos por eso yo reaccione de esa manera”.

Para finalizar sobre si interpretaba si el Platense se había visto perjudicado por el arbitraje expresó, “totalmente que no, para nada”. De por qué Platense se vio diferente y superado a lo que venía demostrando en el torneo también agregó, “en el primer tiempo vimos un Marathón acostumbrado a los que nos tiene, a jugar, mucho fútbol elaborado, con mucha transición, mucho manejo de balón, jugando de un lado a otro, ese es el Marathón que hemos visto”.