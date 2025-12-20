¡Minnesota United lo vendería! Joseph Rosales saldría por una menor cantidad de lo que ofertó el Tigres de la Liga MX

¡Sorpresa! El trato está cerca de concretarse y se podría dar en los próximos días. El hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/quien-es-joseph-rosales-el-fiutbolista-de-la-seleccion-de-honduras-que-quiere-tigres-HA26512665#image-1" target="_blank">Joseph Rosales</a></b> sería vendido por el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026.Luego de 128 partidos disputados con <b>Minnesota United </b>desde su llegada en 2021 a la institución procedente de Independiente de Panamá, el catracho está por decir adiós.