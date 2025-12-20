Legionarios

¡Minnesota United lo vendería! Joseph Rosales saldría por una menor cantidad de lo que ofertó el Tigres de la Liga MX

El lateral izquierdo hondureño está a las puertas de una salida del club de la MLS.

  • ¡Minnesota United lo vendería! Joseph Rosales saldría por una menor cantidad de lo que ofertó el Tigres de la Liga MX

    Joseph Rosales llegó al Minnesota United desde la temporada 2021 y tiene contrato hasta 2027. Foto cortesía.
2025-12-20

¡Sorpresa! El trato está cerca de concretarse y se podría dar en los próximos días. El hondureño Joseph Rosales sería vendido por el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026.

Luego de 128 partidos disputados con Minnesota United desde su llegada en 2021 a la institución procedente de Independiente de Panamá, el catracho está por decir adiós.

"Flaco" Pineda con enorme logro en Estados Unidos y su consejo de peso para la Selección de Honduras: "Es una pena no ir al Mundial 2026"

El interés por Joseph Rosales explotó luego de la Copa Oro 2025 con la Selección de Honduras donde el principal club que quiso ficharlo fue Tigres de la Liga MX por una cantidad arriba de los 3 millones de dólares.

Incluso, Joseph Rosales aceptó que el Tigres sostuvo las reuniones con Minnesota United, pero desconoció el motivo de la no aceptación de los conocidos como The Loons.

El periodista estadounidense Tom Bogert informó en sus redes sociales sobre el movimiento sorpresa del hondureño Joseph Rosales con posiblemente como destino el Austin FC de la MLS.

La oferta que resalta es de 1.5 millones de dólares y el Minnesota United está muy interesado en el traspaso por el lateral izquierdo de 25 años y con contrato hasta el 2027.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
MLS
|
Liga MX
|
Josep Rosales
|
Minnesota
|