"Flaco" Pineda con enorme logroen Estados Unidos y su consejo de peso para la Selección de Honduras: "Es una pena no ir al Mundial 2026"

<b>José Luis el "Flaco" Pineda </b>es uno de los grandes futbolistas de Honduras que brilló por cuenta propia tanto en la Liga Nacional como <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/barcelona-inter-miami-federacion-honduras-ficha-jovenes-legionarios-barcelona-LN28619705" target="_blank">en la Selección</a></b>, lastimosamente no logró ser mundialista.Vivió procesos de muchas ilusiones para el pueblo catracho como la <b>eliminatoria al Mundial 2002 </b>donde se quedó a un paso. La vida ahora lo tiene radicando en Estados Unidos y siempre vinculado al fútbol.