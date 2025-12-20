"Flaco" Pineda con enorme logroen Estados Unidos y su consejo de peso para la Selección de Honduras: "Es una pena no ir al Mundial 2026"

El "Flaco" Pineda, de 50 años de edad, recientemente obtuvo uno de sus mayores logros a nivel profesional y logró su licencia como entrenador a través de la Federación de Estados Unidos.

Luego de su retiro a finales del 2012, el fino volante de contención está apasionado con su trabajo con jóvenes y tiene muchos sueños por delante para transmitir la experiencia que acumuló.

En entrevista con DIEZ el "Flaco" Pineda abordó su presente como entrenador, además de tocar los puntos claves de su carrera en Olimpia y su voz tiene impacto al referirse a la Selección de Honduras.



LA ENTREVISTA CON EL "FLACO" PINEDA



Luego de estar en cancha ahora es entrenador ¿Cómo fue esa decisión?

La mayor parte de los futbolistas siempre sueñan con dirigir y siempre tuve esa intención, se me dio la posibilidad y estoy contento.



Se convirtió recientemente en entrenador oficial.

Me acabo de graduar de la licencia como entrenador, es una licencia que me permite trabajar como asistente en la MLS, siendo entrenador principal en segunda y tercera siempre en Estados Unidos, además en universidades, academias...



¿Es una licencia que también le permite dirigir en Honduras?

Habría que ver las leyes en Honduras, debería ser lo mismo. Seguramente hay políticas, la mía es una licencia internacional.



Pocos lo saben, pero usted tiene muchos años trabajando como entrenador.

Claro, estoy dirigiendo a chicos y esa es mi pasión. Trabajamos con jóvenes de 18 años hacia abajo en diferentes clubes.



¿Su aceptación personal es de trabajar con jóvenes?

La verdad que es algo que me agrada, prefiero las fuerzas básicas, juveniles y con primera todo será progresivo.



¿Le han llegado ofertas de Honduras?

Me llamaron dos entrenadores de primera división para ser asistente, no se dio por diferentes motivos y me reservo sus nombres. Tampoco se descarta aceptar la oportunidad.



Usted viene de una camada de grandes jugadores como Amado Guevara, Carlos Pavón, David Suazo, Dani Turcios, Jocón Reyes, que ahora son técnicos.

Casi todos, la mayoría tienen sus licencias en Honduras y yo la quise sacar acá en Estados Unidos.



¿Y qué ha pesado que de su camada no estén al menos dirigiendo en Selecciones Menores de Honduras?

Es una pena, a mí me gustaría que pudiéramos copiar lo que está haciendo Argentina con exjugadores en las selecciones Sub-17, Sub-20, Sub-23 y en la mayor, y son los campeones del mundo. Deberíamos imitarlo, me encantaría eso.



La experiencia la tienen, pueden transmitir esos conocimientos.

Sí, todos fueron tremendos jugadores y deberían poner los ojos en ellos.



SU AMADO OLIMPIA Y LA SELECCIÓN DE HONDURAS



Imagino por su paso por Olimpia suela con dirigirlo ¿A corto o espera tomar más experiencia?

Me gustaría y tampoco es hoy por hoy, me gusta trabajar con juveniles y quizá en algún momento si se da sería fantástico. Hice esos procesos con Honduras y es algo que uno sabe lo que siente el joven. Queremos transmitir un poco lo que se aprendió como jugador.



¿Cómo ve al Olimpia del presente?

Olimpia siempre será favorito en todos los torneos, hoy por hoy está bien ubicado para conseguir el boleto a la gran final y creo que tienen un buen equipo. En años anteriores estuvo más fuerte, ahora hay mucho joven y muchos rescinden el contrato, antes no lo veía. Es competitivo.



¿Quedó sorprendido cuando Alajuelense lo eliminó en Tegucigalpa?

Sí, tuvo muchas ausencias que le pesaron y eso fue una ventaja ante un rival como Alajuelense, se quedó a las puertas de ese título. Llegó diezmado y eso pesó.

¿Siente que Olimpia está con esa espinita de sobresalir a nivel de Concacaf?

Sí, por el hecho de ser un equipo grande y siempre está con esa obligación. Olimpia siempre tendrá esa mística y la gente espera mucho más.



Como exseleccionado ¿Dolió mucho el golpe de no ir al Mundial 2026?

La verdad que sí, lamentable y en los papeles se miraba fácil, pero sabemos que ahora no lo es. Si se miraba menos complicada que en eliminatorias anteriores y una pena que no consiguiera Honduras ese boleto. Se tuvo chances y nos ha dolido a todos. Hay que reflexionar con muchas cosas.

¿Qué factores pesaron para el fracaso?

Yo creo que hay un poco de todo, considero que se ha estado trabajando mal desde lo administrativo, ya días no miramos una Selección que nos llene los ojos al verla. No estamos pasando un buen momento, hay buenos jugadores y la mayoría están afuera. Es una pena que teniendo buen equipo y con eliminatoria accesible no fuimos al Mundial.



La Selección de Honduras está sin técnico, con su conocimiento del tema ¿Cuál debe ser el perfil del entrenador?

Yo creo que lo mejor, en mi caso, es de alguien que conozca el medio, la idiosincrasia del fútbol hondureño y me inclinaría por alguien local.