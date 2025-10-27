¡Rumbo a la Premier League! Hondureño Keyrol Figueroa se destapó con el Liverpool en un clásico Sub-21

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/ernesto-mejia-revela-la-millonaria-cifra-honduras-tras-sancion-leo-posadas-y-keyrol-figueroa-JN23845297" target="_blank">Keyrol Figueroa</a></b>, de 19 años, fue la gran figura para los Reds al marcar un hat-trick a los minutos 5, 40 y 89, siendo su primero con la categoría Sub-21 del Liverpool desde su llegada.El encuentro fue válido por la jornada 7 de la denominada Premier League 2 y el <b>Liverpool Sub-21</b> saltó al puesto 18 llegando a los 7 puntos. Fue apenas su segundo triunfo.Figueroa, hermano mayor del extremo del Olimpia <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/dereck-moncada-fichaje-olimpia-salida-no-continuara-liga-nacional-honduras-DA27504362" target="_blank">Dereck Moncada</a></b>, ha participado en los 7 compromisos del Liverpool Sub-21 en la presente campaña y ya suma 5 goles.Se resalta que Keyrol Figueroa tiene contrato firmado con el primer equipo del<b> Liverpool </b>e incluso ha entrenado algunas ocasiones en la escuadra oficial de los Reds. De momento no ha tenido ninguna convocatoria oficial en la<b> Premier League.</b>Keyrol Figueroa aún tiene la opción de <b>jugar para la Selección de Honduras</b> en su categoría mayor. Solamente tiene participaciones con las selecciones menores de Estados Unidos.