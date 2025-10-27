Legionarios

¡Rumbo a la Premier League! Hondureño Keyrol Figueroa se destapó con el Liverpool en un clásico Sub-21

El hijo del excapitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, sobresalió el fin de semana en el derbi de Merseyside.

No ser convocado al Mundial Sub-20 en Chile con Estados Unidos no fue motivo para bajar los brazos para Keyrol Figueroa. El nacido en Tegucigalpa, Honduras, se convirtió en figura el fin de semana en el Liverpool Sub-21.

El hijo del excapitán hondureño Maynor Figueroa se destapó en su presentación del derbi de Merseyside que protagonizaron Liverpool y Everton en la categoría Sub-21 de Inglaterra.

Keyrol Figueroa, de 19 años, fue la gran figura para los Reds al marcar un hat-trick a los minutos 5, 40 y 89, siendo su primero con la categoría Sub-21 del Liverpool desde su llegada.

El encuentro fue válido por la jornada 7 de la denominada Premier League 2 y el Liverpool Sub-21 saltó al puesto 18 llegando a los 7 puntos. Fue apenas su segundo triunfo.

Figueroa, hermano mayor del extremo del Olimpia Dereck Moncada, ha participado en los 7 compromisos del Liverpool Sub-21 en la presente campaña y ya suma 5 goles.

Se resalta que Keyrol Figueroa tiene contrato firmado con el primer equipo del Liverpool e incluso ha entrenado algunas ocasiones en la escuadra oficial de los Reds. De momento no ha tenido ninguna convocatoria oficial en la Premier League.

Keyrol Figueroa aún tiene la opción de jugar para la Selección de Honduras en su categoría mayor. Solamente tiene participaciones con las selecciones menores de Estados Unidos.

