Dereck Moncada define su futuro para el 2026: ¡El atacante hondureño se va del Olimpia!

El joven atacante ha despertado el interés de varios clubes extranjeros. En concreto, equipos de <b>Dinamarca </b>y de la MLS han puesto sus ojos en él y en 2026 definirá su futuro. Entre estos últimos, <b>FC Cincinnati </b>y<b> New York Red Bulls </b>son las escuadras que más de cerca han seguido su desarrollo.A pesar del interés internacional, Olimpia no ha emitido una postura oficial respecto a la posible renovación del contrato de Moncada. La directiva prefiere mantener la calma ante la situación y no adelantar decisiones mientras se analizan las opciones.En este torneo actual, <b>Dereck Moncada </b>ha disputado nueve partidos y ha contribuido con dos goles, buenos números a pesar de su corta edad y el nivel competitivo del certamen.