Messiniti: la vida detrás del goleador de Marathón y su similitud con "La Pulga": "Me divierte cuando me dicen Messi"

No cabe duda que el nombre de Nicolás Messiniti es sensación en la Liga Nacional de Honduras. El atacante argentino suma siete goles en nueve partidos y es el máximo artillero actual del conjunto verdolaga que sueña con ganar el título en el centenario de Marathón. En vista de su gran momento e indagando más sobre la trayectoria de futbolista, DIARIO DIEZ tuvo un mano a mano con el ariete sudamericano, quien nos reveló los momentos más difíciles de su carrera. Nicolás respondió la comparativa con su apellido con el de Lionel Messi, el equipo de dónde forjó su carrera, el técnico que dijo que él no tenía talento para el fútbol y los objetivos que quiere conquistar con el cuadro verdolaga.

LA ENTREVISTA CON DIEZ

Nicolás, empecemos hablando de tus inicios. ¿De qué ciudad de Argentina sos, en qué equipo te formaste y cómo fue tu niñez?

Yo en Argentina arranqué jugando muy pequeño en el Babi Fútbol, en un club de barrio que se llama Jorge Ñueri. Luego empecé en infantiles de cancha de 11 en River Plate, hice hasta novena división y después llegué hasta primera en el club Independiente de Avellaneda. ¿Cómo fue tu niñez, tu crianza y el apoyo de tu familia?

En mi caso pasé una infancia muy feliz. Siempre tuve mucho apoyo de mis padres y de mi hermana mayor. Desde muy chico empecé a jugar a la pelota, a los ocho años ya entrenaba en River. Tuve momentos difíciles, como cuando un técnico me dijo que no estaba capacitado para jugar, pero con el apoyo de mi familia me levanté, renové ilusiones y cumplí mi sueño de jugar en primera. ¿A qué edad te diste cuenta que el fútbol sería tu carrera profesional y quién te impulsó más?

El que más impulsó mi carrera fue mi papá, mi ejemplo a seguir. Junto con mi mamá me inculcaron valores que sigo hasta hoy. Mi papá fue quien me motivó a jugar, él veía cuánto me gustaba el fútbol, aunque a mi mamá le molestaba que no quisiera estudiar. Gracias a ellos llegué a vivir de esto que tanto me gusta.

¿Siempre quisiste ser delantero o probaste otras posiciones?

Siempre quise ser delantero. Desde pequeño me gustaba hacer goles y competir en la tabla de goleadores. Llegaste a Independiente, uno de los equipos más grandes de Argentina. ¿Qué significa para vos?

Para mí es el más grande. Es el club que más veces ganó la Copa Libertadores y la Sudamericana. Eso habla por sí solo. ¿Con qué figuras compartiste en Independiente?

Con Tagliafico tuve el honor de compartir plantel. Ya se notaba que era un capitán y un jugador extraordinario. Nos integraba mucho a los chicos y vivir la Sudamericana 2017 con ellos, aunque no participé, fue algo muy lindo. Luego jugaste en Delfín de Ecuador y en Emiratos Árabes. ¿Cómo fueron esas experiencias?

En Ecuador jugué todo el año pasado, incluso en Copa Sudamericana, donde competimos bien. Este año me tocó irme a Emiratos Árabes, la carrera del futbolista es cambiante. Estar lejos de la familia es un sacrificio, pero con su apoyo se lleva mejor. También recordé aquel momento duro cuando un técnico me dijo que no servía para el fútbol; gracias a mi familia pude sobreponerme.

¿Ese ha sido el golpe más fuerte en tu carrera?

Sí, porque quedé sin club siendo pequeño, a los 12 o 13 años. Fue muy difícil, pero después dio sus frutos. ¿Tuviste problemas con otros técnicos o compañeros?

No, con compañeros nunca. Con algunos técnicos compartís la filosofía y con otros no tanto, pero no he tenido inconvenientes. Sobre tu llegada a Honduras, ¿cómo se dio y qué fue lo primero que investigaste?

Mi agente me llamó y me dijo que había una posibilidad en un club grande de Honduras: el Marathón. Empecé a indagar, pregunté y todos me hablaron bien. También hablé con Pablo Lavallén, y el hecho de que fuera argentino me impulsó más. ¿Con quién hablaste para informarte sobre el club y el país?

Con Lucas Campana, exjugador del Marathón. Me dio las mejores referencias y no se equivocó.



¿Cómo te recibieron en San Pedro Sula?

Muy bien. Me gusta el calor y las playas cercanas. La ciudad es acogedora y la gente me ha demostrado mucho cariño desde el primer amistoso. Tu apellido llama la atención, ¿cómo llevás el “Messiniti” tan parecido a “Messi”?

No lo siento como una carga, al contrario, me divierte cuando me dicen “Messi”. Para mí Lionel es el mejor de la historia y es un honor que mi apellido lo recuerde.