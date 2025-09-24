Messiniti: la vida detrás del goleador de Marathón y su similitud con "La Pulga": "Me divierte cuando me dicen Messi"

<b>¿Siempre quisiste ser delantero o probaste otras posiciones?</b><br />Siempre quise ser delantero. Desde pequeño me gustaba hacer goles y competir en la tabla de goleadores.<b>Llegaste a Independiente, uno de los equipos más grandes de Argentina. ¿Qué significa para vos?</b><br />Para mí es el más grande. Es el club que más veces ganó la Copa Libertadores y la Sudamericana. Eso habla por sí solo.<b>¿Con qué figuras compartiste en Independiente?</b><br />Con Tagliafico tuve el honor de compartir plantel. Ya se notaba que era un capitán y un jugador extraordinario. Nos integraba mucho a los chicos y vivir la Sudamericana 2017 con ellos, aunque no participé, fue algo muy lindo.<b>Luego jugaste en Delfín de Ecuador y en Emiratos Árabes. ¿Cómo fueron esas experiencias?</b><br />En Ecuador jugué todo el año pasado, incluso en Copa Sudamericana, donde competimos bien. Este año me tocó irme a Emiratos Árabes, la carrera del futbolista es cambiante. Estar lejos de la familia es un sacrificio, pero con su apoyo se lleva mejor. También recordé aquel momento duro cuando un técnico me dijo que no servía para el fútbol; gracias a mi familia pude sobreponerme.