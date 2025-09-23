Liga Nacional

Elías Burbara y un llamado a la afición del Real España: "Que se hagan sentir en las graderías y no solo en las redes sociales"

Con la mira puesta en una nueva semifinal centroamericana, Real España enfrentará en casa al Plaza Amador de Panamá este miércoles en el Morazán.

  • Elías Burbara y un llamado a la afición del Real España: Que se hagan sentir en las graderías y no solo en las redes sociales
2025-09-23

La previa del partido entre Real España y Plaza Amador llegó con altas expectativas y mucho entusiasmo por parte del equipo y la directiva, más que todo en el presidente Elías Burbara. El cuerpo técnico está ultimando cada detalle para encarar un duelo complicado, ya que los placistas llega invictos y con ganas de complicar la historia.

"Esperamos que el estadio se vista con sus mejores galas, que esté lleno y que la afición nos ayude a presionar al rival y apoyar a nuestros jugadores para que podamos superar al rival y estar nuevamente en una semifinal centroamericana", comentó Burbara, que llegó a la sede para la firma del convenio con Rendillantas, nuevo sponsor de la máquina.

¡Alerta Honduras! Kervin Arriaga salió con un vendaje en su rodilla después del partido contra Real Madrid

Antes del partido, la diigencia busca motivar a los jugadores, brindando respaldo y acompañamiento para celebrar juntos en caso de avanzar. En 2022, el Real España alcanzó unas semifinales en torneo internacional, y aunque mantienen los pies en la tierra, la meta es clara: jugar cada semana con el objetivo de ganar y avanzar fase a fase.

Sobre la rotación de jugadores en esta fase tan exigente, el presidente adujo que enfrentarán cada partido con el mejor equipo posible y que esperan que todos los jugadores mantengan el ritmo ante la agenda apretada. "

En cuanto a la sanción aplicada a Jeaustin Campos por parte de CONCACAF. "Tuvimos una nota aclaratoria de que nunca hubo intención de falta de respeto ni discriminación, pero CONCACAF no lo tomó así y toca esperar que pasen rápido", explicó. Burbara reconoció que apelaron, aunque la organización suele ser inflexible en estos casos.

Elías Burbara llegó a la sede del club y presentó a su nuevo sponsor; Rendillantas.

Elías Burbara llegó a la sede del club y presentó a su nuevo sponsor; Rendillantas.

Respecto al apoyo de la afición, se informó que hubo una promoción de pre-venta que terminó el domingo pasado y para este partido de Copa Centroamericana los precios son 200 lempiras en zona sol y 750 en sombra. La invitación es clara: "Ahora es cuando tienen que apoyar y respaldar al equipo, que se hagan sentir en las graderías y no solo en las redes sociales".

Finalmente, la directiva reafirmó el respaldo total a Jeaustin Campos, quien tiene contrato por dos años más con Real España, y esperan cumplirlo pese a los retos que vienen. "Tiene contrato y la idea es que los cumpla", zanjó el tema.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Elías Burbara
|
Real España
|