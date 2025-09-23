Elías Burbara y un llamado a la afición del Real España: "Que se hagan sentir en las graderías y no solo en las redes sociales"

La previa del partido entre Real España y Plaza Amador llegó con altas expectativas y mucho entusiasmo por parte del equipo y la directiva, más que todo en el presidente Elías Burbara. El cuerpo técnico está ultimando cada detalle para encarar un duelo complicado, ya que los placistas llega invictos y con ganas de complicar la historia. "Esperamos que el estadio se vista con sus mejores galas, que esté lleno y que la afición nos ayude a presionar al rival y apoyar a nuestros jugadores para que podamos superar al rival y estar nuevamente en una semifinal centroamericana", comentó Burbara, que llegó a la sede para la firma del convenio con Rendillantas, nuevo sponsor de la máquina.

Antes del partido, la diigencia busca motivar a los jugadores, brindando respaldo y acompañamiento para celebrar juntos en caso de avanzar. En 2022, el Real España alcanzó unas semifinales en torneo internacional, y aunque mantienen los pies en la tierra, la meta es clara: jugar cada semana con el objetivo de ganar y avanzar fase a fase. Sobre la rotación de jugadores en esta fase tan exigente, el presidente adujo que enfrentarán cada partido con el mejor equipo posible y que esperan que todos los jugadores mantengan el ritmo ante la agenda apretada. " En cuanto a la sanción aplicada a Jeaustin Campos por parte de CONCACAF. "Tuvimos una nota aclaratoria de que nunca hubo intención de falta de respeto ni discriminación, pero CONCACAF no lo tomó así y toca esperar que pasen rápido", explicó. Burbara reconoció que apelaron, aunque la organización suele ser inflexible en estos casos.