Elías Burbara y un llamado a la afición del Real España: "Que se hagan sentir en las graderías y no solo en las redes sociales"

La previa del partido entre Real España y Plaza Amador llegó con altas expectativas y mucho entusiasmo por parte del equipo y la directiva, más que todo en el presidente Elías Burbara. El cuerpo técnico está ultimando cada detalle para encarar un duelo complicado, ya que los placistas llega invictos y con ganas de complicar la historia."Esperamos que el estadio se vista con sus mejores galas, que esté lleno y que la afición nos ayude a presionar al rival y apoyar a nuestros jugadores para que podamos superar al rival y estar nuevamente en una semifinal centroamericana", comentó Burbara, que llegó a la sede para la firma del convenio con <b>Rendillantas</b>, nuevo sponsor de la máquina.