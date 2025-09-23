Michael Chirinos se sincera en la previa ante Cartaginés y advierte a su rival: "Me sorprende que vayan primeros"

Los leones tienen una deuda con el torneo centroamericano, ya que en las últimas ediciones se han quedado en fase de grupos del certamen, y hasta esta edición lograron superarla y clasificarse a los cuartos de final.<b>Michael Chirinos</b> fue uno de los que habló en conferencia de prensa, donde se mostró sorprendido por el nivel de su rival. También fue muy autocrítico cuando fue consultado sobre su nivel actual y envió un mensaje a la afición olimpista.Chirinos fue pieza clave para la remontada del conjunto albo ante la Jaiba Brava, anotando el primer tanto del león en el estadio ceibeño. Michael no anotaba desde el 26 de mayo, cuando Olimpia derrotó 4-1 a Real España en la final del fútbol hondureño.