Michael Chirinos se sincera en la previa ante Cartaginés y advierte a su rival: "Me sorprende que vayan primeros"

Olimpia , luego de derrotar al Victoria en el cierre de la primera vuelta de la Liga Nacional de Honduras , abrió sus puertas a los medios de comunicación previo a su viaje a Costa Rica , donde enfrentarán al Cartaginés por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana , este jueves 25 de septiembre en el estadio Fello Meza de Cartago.

Chirinos fue pieza clave para la remontada del conjunto albo ante la Jaiba Brava, anotando el primer tanto del león en el estadio ceibeño. Michael no anotaba desde el 26 de mayo, cuando Olimpia derrotó 4-1 a Real España en la final del fútbol hondureño.

Michael Chirinos fue uno de los que habló en conferencia de prensa, donde se mostró sorprendido por el nivel de su rival. También fue muy autocrítico cuando fue consultado sobre su nivel actual y envió un mensaje a la afición olimpista.

Los leones tienen una deuda con el torneo centroamericano, ya que en las últimas ediciones se han quedado en fase de grupos del certamen, y hasta esta edición lograron superarla y clasificarse a los cuartos de final.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo has vivido estas semanas con dificultades físicas y qué significó el gol del fin de semana para tu confianza?

La verdad es que estoy muy contento por la última semana que he tenido. Creo que el profe me está dando la continuidad que necesito para tomar el ritmo adecuado y competir de la mejor manera con mis compañeros. El gol llegó en un momento muy bueno, se ganó el partido y estamos muy contentos por todo lo que hemos hecho, pero debo seguir trabajando para ponerme en óptimas condiciones.

Consciente de no estar en la mejor versión de Michael Chirinos este semestre y tras las lesiones, ¿cómo lo manejas para regresar al nivel que todos conocemos?

Sí, soy consciente y creo que no estoy en mi mejor momento. Al inicio del torneo la lesión me pasó factura, pero son parte de la vida y de mi carrera. Ahora me siento mucho mejor física y mentalmente, porque ya estoy jugando con más confianza, tanto del profe como de mis compañeros. Sobre Cartaginés, será un partido muy difícil y complicado.

¿Qué piensas de Cartaginés?

Ya jugué contra ellos y sabemos que tienen jugadores de experiencia. Debemos hacer un excelente partido y estar en óptimas condiciones para lograr un buen resultado.

¿Cómo ves el nivel del Cartaginés y sus jugadores de experiencia?Tienen jugadores muy experimentados, algunos que han estado en grandes equipos en el extranjero. En este tipo de partidos, la experiencia pesa mucho. Nosotros también tenemos jugadores con experiencia, pero vamos de visita a una cancha complicada y con un clima difícil. Debemos estar atentos, no regalar nada y sacar un buen resultado.

A nivel general, son semanas cruciales para el fútbol hondureño, por la rivalidad contra Costa Rica. Honduras, tanto a nivel de clubes como de selección, podría estar dando un golpe de autoridad. ¿Cómo visualizas ese panorama?

Creo que estamos enfrentando a equipos costarricenses, y todos los equipos que están en Motagua deben hacer un excelente partido contra Alajuelense. Tienen todo para pasar esa fase. Esperemos que nosotros también lo logremos contra Cartaginés y, sobre la selección, confiamos en Dios que todo salga de la mejor manera, para sacar un buen resultado y acercarnos al objetivo de ir al Mundial.

¿Crees que será una presión extra ir a jugar a Costa Rica, considerando que se viene un partido eliminatorio tan importante?Como equipo tenemos la obligación de hacer un excelente partido y sacar un buen resultado. Tenemos todas las armas para pasar a la siguiente fase y, si querés ser campeón, tenés que enfrentar a los mejores. Si Cartaginés está ahí, es porque es uno de los mejores, así que trataremos de hacer un gran partido, sacar un buen resultado y después definirlo en casa.

¿Cómo ves que Cartaginés vaya líder en la liga tica?

Me sorprende que vayan primeros. Creo que les he visto dos partidos y han crecido mucho, tienen un técnico que ya hemos enfrentado. El clima es agradable, pero complicado para quienes no han jugado en esas condiciones.

¿Cómo es el estadio de Cartaginés, es hostil?

Cuando vas de visita a Costa Rica, la gente es exigente, te insulta y te tira de todo. Es muy complicado.

¿Qué les ha dicho el profe sobre la postura de Olimpia para este partido? ¿Va a ser defensiva, a contragolpe o al ataque? Y aparte, ¿qué sabes de Edwin Rodríguez, jugará?

En Olimpia nunca hemos jugado a defender, siempre es atacar, porque la obligación es ganar. Obviamente hay que defender bien, pero la idea siempre es ir por el triunfo. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero la obligación de Olimpia es ganar o sacar un buen resultado. Sobre Edwin, lo que tengo entendido es que ya está listo, gracias a Dios, porque es una pieza muy importante para el esquema del profe y nos ayudará mucho.

Olimpia ha quedado debiendo en Copa Centroamericana. ¿Qué mensaje le das al olimpismo que espera un resultado diferente?

Que nos tengan confianza. Como institución y como jugadores estamos enfocados en este torneo. La obligación es salir a ganar, respetando al rival, pero la afición debe estar tranquila. Vamos a dar el máximo hasta donde podamos para ganar este título.