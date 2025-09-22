Edwin Rodríguez se desahoga tras su lesión, sus noches de llanto y pone a un lado al Olimpia por la selección

Rodríguez ha tenido de remar contra la corriente con las lesiones y su fortaleza le ha permitido estar de pie más allá de sus noches de llanto por el momento que ha pasado.

El pequeño y talentoso Edwin Rodríguez no la pasa nada bien en el Olimpia , el volante de los leones se mantiene entrenando para volver a las canchas tras sufrir una nueva molestia de su lesión.

Tras un duro paso fuera de las canchas y un golpe fuerte en el extranjero, Edwin Rodríguez no se da por vencido y se ilusiona con poder lograr la clasificación con Honduras al Mundial.



El volante de los leones compareció al Programa Cinco de Noche de TVC, donde habló de todo un poco, su lesión actual, la llave de Olimpia con Cartaginés y lo que se le viene a la H en la eliminatoria.

"Recuperándome de un golpe leve que tuve y trabajando para estar lo más próximo en las canchas otra vez", comenzó diciendo.

Al momento de ser consultado por el moderador Erick Chavarria si el Olimpia avanzará la serie contra Cartaginés, Rodríguez fue directo.

"Sí, tenemos todo para lograrlo, cerrando aquí en Tegucigalpa, nuestra gente y la ayuda de Dios, lo vamos a lograr". y volvió asegurar. "Tengo la certeza que lo haremos".

Llegó el momento de ser indagado por la Bicolor y la importancia que tiene él para con el grupo en la eliminatoria.

"Sí, cada uno aporta de cierto modo y me ha tocado en los futbolístico aportar y cuando no me ha tocado estar dentro también".

Chavarría puso a prueba a Edwin, no solo con sus pruebas de narración, sino que consultandole si elegía la clasificación de Olimpia en la Copa Centroamericana o el boleto al Mundial con la H.

"Qué difícil me la pusiste, creo que la selección, sería algo histórico para el país. Para un futbolista es lo más top".

Y añadió: "A Olimpia le deseo lo mejor estando yo o no, pero la selección es lo más top que uno puede tener".

DURO REGRESO DE GRECIA

Luego de volver de Grecia de un viaja sin éxito en el fútbol en el extranjero, recordar sus noches de llanto en la habitación de su cuarto y la compañía de sus perros, el pequeño volante de los leones confesó este duro episodio: "lloraba y a veces no sabía porque".



También fue un poco más allá y aseguró: "Yo iba al entrenamiento (Olimpia) pero iba solo por ir, no me sentía yo mismo. Los perros eran una manera de distraerme".

Entre ese duro proceso en su carrera, Edwin rescató lo positivo que fue el consejo de ciertas personas para su vida.

"Yo me hacía muchas preguntas y la gente que se acercaba a mí me decían que lo miraba de parte de Dios. Lo que me ha pasado me ha ayudado a acercarme a Dios".



Olimpia enfrenta a Cartaginés este jueves y el volante no tiene garantizado su presencia en la nómina, luego de el golpe que sufrió que lo ha tenido fuera de las canchas.