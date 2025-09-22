Javier López, técnico de Motagua advierte a Alajuelense previo al duelo de Copa Centroamericana: "La receta la tenemos"

Javier López , técnico de los azules, compareció en conferencia de prensa, donde dejó muy claro el conocimiento que tiene del rival, la diferencia en su plantilla.

Motagua sueña con dar un golpe de autoridad en su visita al Alajuelense en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf , donde se asegura tienen la receta para salir con vida en la serie.

"Hay diferencias significativas en la plantilla y que es diferente a la que manejaba el profe Guimaraes en el torneo anterior y la identidad de juego. Lo que se mantiene es que la Liga es un equipo altamente competitivo, maneja bien el juego, identidad de juego, equipo adaptativo".

Al momento de ser consultado por la propuesta de juego y la fórmula que tiene para poder superar esta llave ante Alajuelense.

"Nuestro objetivo es muy simple, hacer gol, mínimo empatar, máximo ganar. Siempre me gusta aprender de los equipos que salen campeón y Alajuela el torneo anterior de visita ganó y de local no perder. La receta la tenemos y que pasos salir para ser campeón".

Desde su llegada al banquillo de Motagua, el técnico español valora los resultados obtenidos con las águilas en este proceso del torneo local e internacional.

"El invicto es significativo, un equipo serio que trate de quitar rápido la pelota y con balón que sea ofensivo, cree ocasiones de gol y que pueda materializarlas. Hay empates que son significativos, otro no".



López también dejó claro que el reglamento es otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta en este tipo de torneos.

"Es muy interesante la regla del gol de visita, gana o mínimo empatar. Ya aprendimos de Alajuela. Es difícil porque es un equipo que no se queda a cero, pero trataremos de poner en práctica ante un equipo que es muy ofensivo".

Sobre la presencia de los equipos hondureños en la Copa Centroamericana. "Estamos orgullosos de estar entre los ocho y somos ambiciosos, vamos a respetar la familia y el escudo de este equipo. Mañana esperamos ser un equipo altamente competitivo".