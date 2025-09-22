Copa Centroamericana 2025: Olimpia, Real España y Motagua van por el golpe en la ida de cuartos: sedes, fechas y horarios

Seguidamente, el Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, recibe al complicado Plaza Amador de Panamá, quien fue uno de los equipos complicados y sorpresivos de la primera ronda del torneo copero. El Estadio Morazán alberga este cotejo a partir de las 8:06 PM este 24 de septiembre. Finalmente, el Estadio Rafael Fello Meza se alista para recibir un partidazo electrizante entre dos entidades de prestigio en Centroamérica. Olimpia tiene una dura visita ante el Cartaginés de Costa Rica a partir de las 8:06 PM.Estos encuentros son claves para los clubes hondureños. Si triunfan, no solo avanzarán en la Copa Centroamericana, sino que tendrán un acceso directo a la Concacaf Champions Cup 2026. Los equipos perdedores, en cambio, deberán disputar un repechaje (“Play-In”) para intentar lograr un cupo.