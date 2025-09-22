Copa Centroamericana 2025: Olimpia, Real España y Motagua van por el golpe en la ida de cuartos: sedes, fechas y horarios

¡Comienza la fiesta grande! Los equipos hondureños entran en acción en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025: Olimpia, Motagua y Real España afrontan series decisivas que definirán su paso a semifinales, con la posibilidad de clasificar directamente a la próxima Concacaf Champions Cup. Motagua es el primer equipo que afrontará la contienda y lo hará ante nada y nada menos que el actual bicampeón de la Copa Centroamericana, la Liga Deportiva Alajuelense. Este compromiso está programado para las 8:06 de la noche.

Seguidamente, el Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, recibe al complicado Plaza Amador de Panamá, quien fue uno de los equipos complicados y sorpresivos de la primera ronda del torneo copero. El Estadio Morazán alberga este cotejo a partir de las 8:06 PM este 24 de septiembre. Finalmente, el Estadio Rafael Fello Meza se alista para recibir un partidazo electrizante entre dos entidades de prestigio en Centroamérica. Olimpia tiene una dura visita ante el Cartaginés de Costa Rica a partir de las 8:06 PM. Estos encuentros son claves para los clubes hondureños. Si triunfan, no solo avanzarán en la Copa Centroamericana, sino que tendrán un acceso directo a la Concacaf Champions Cup 2026. Los equipos perdedores, en cambio, deberán disputar un repechaje (“Play-In”) para intentar lograr un cupo.

REGLAMENTO Y TRANSMISIÓN

Si el marcador global queda empatado, no importa quién hizo más goles fuera de casa. Si hay empate en el global tras los 180 minutos, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si persiste el empate tras la prórroga, la serie se define en lanzamientos desde el punto de penal. Los partidos de cuartos de final serán transmitidos por la señal de ESPN para Centroamérica y el streaming Disney Plus.

FECHAS, HORARIOS Y SEDES 23 de septiembre: Alajuelense vs Motagua (8:06 PM - Estadio Morera Soto)

23 de septiembre: Alajuelense vs Motagua (8:06 PM - Estadio Morera Soto) 24 de septiembre: Real España vs Plaza Amador (8:06 PM - Estadio Francisco Morazán)

24 de septiembre: Real España vs Plaza Amador (8:06 PM - Estadio Francisco Morazán) 25 de septiembre: Cartaginés vs Olimpia (8:06 PM - Estadio Fello Meza)