Rubilio Castillo se pronuncia previo a su debut con Marathón en el torneo Apertura de la Liga Nacional

Cabe mencionar que el futbolista debió cumplir un castigo de cuatro partidos, el cual comenzó a contar desde la fecha de su inscripción, ya que los debía desde el Apertura 2024-2025, al ser expulsado por el árbitro Said Martínez por hacer señas al público rival.

Román Rubilio Castillo , quien se convirtió en nuevo refuerzo del Marathón para el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, brindó declaraciones a los medios sobre su posible debut con el Monstruo Verde en la siguiente fecha ante Victoria.

Rubilio también analizó la dupla que formará con Alexy Vega, la adaptación que ha tenido en el club y si piensa regresar a la Selección de Honduras.

DECLARACIONES

"No fue fácil para mí estar cuatro partidos suspendidos, pero llegó el momento y el tiempo de Dios es perfecto. Vengo con muchas expectativas y sensaciones para este torneo".

¿Cómo llegas a pesar de todo este tiempo que has estado inactivo? Muy contento, como decía, estoy muy agradecido con Dios. Creo que tengo una excelente oportunidad de poder demostrar con esta camiseta lo que puedo aportar, y tratar de dar lo mejor con el proyecto que ya ha iniciado con los demás compañeros.

En el Yankel añoraban muchos goles, pero en contra. Ahora toca marcarlos un favor.

"Dios nos dio la posibilidad de anotar muchos goles aquí. Ahora ya estoy de este lado, así que será el mismo entusiasmo, con la misma decisión de poder afrontar los partidos, ya vistiendo la camisa del Marathón".

¿Cuáles son las palabras que has tenido con el entrenador antes de este debut que tendrás con la camisa del Marathón?

"Obviamente contamos con la confianza de él. Se gana entrenamiento tras entrenamiento, y bueno, ahora que tengo la oportunidad de poder disputar mis primeros minutos, hemos platicado mucho. Él me ha hecho sentir que tiene esa confianza. Vamos bien, creo que tenemos un cuerpo técnico capaz y grandes jugadores".

¿Qué puede esperar la afición de Marathón de Rubilio Castillo?

Lo mejor de mí. Siempre lo he dicho: sacrificio, ser uno más en el terreno de juego y siempre dar lo mejor en cada partido. A partir de ahí se van dando los goles.

¿Cómo ha sido esa dupla con Alexy Vega?

Obviamente sabemos las condiciones que tiene, y no solo con él, sino con todos en general. Sabemos que estamos jugando este semestre y hay muchas condiciones que explotar. Tenemos un buen plantel, así que solo nos falta darnos cuenta de ello. Somos una familia, somos un equipo. Así que con todo: hemos ido entrenando y adaptándonos a las ideas del profesor.

¿Un buen inicio de Rubilio con goles te podría llevar a la Selección?

Sí, siempre está en mi pensamiento. Por eso vine aquí: para pensar en la selección. Creo que para mí es importante.