El plan de Costa Rica para elegir a su director técnico rumbo el Mundial al 2030: ¿Quién es el favorito?

Fue claro al afirmar que no hay nombres definidos todavía. “La vez que se hizo en esta administración fue por algo muy puntual, no por un diseño. Claramente, no tenemos nombres en la mesa, no tenemos todavía propuestas de un posible entrenador”, comentó.Sobre el plazo para anunciar a su nuevo estratega, <b>Osael Maroto</b> afirmó que esperan dar noticias pronto, esto para ponerse a trabajar cuanto antes, pensando en fogueos que podrían darse el próximo año. “La idea es tener un entrenador, por eso estamos hablando de la Fecha FIFA de marzo, así que para ese momento ya deberíamos tener un entrenador contratado y trabajando en la federación”.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/piojo-herrera-fuera-seleccion-costa-rica-fracaso-mundial-united-2026-CA28282514" target="_blank">VER MÁS: Piojo Herrera queda fuera de Costa Rica tras 10 meses y el fracaso de la eliminación al Mundial de United 2026</a></b>El presidente de la <b>Federación de Costa Rica</b> sí reconoció que hay dos detalles en los que están pensando y que van más allá de quién sea el nombre que elijan, sin todavía dar pista de ello.“Tenemos que trabajar; ya lo estamos haciendo con reuniones con dos empresas para hacer un plan país. Yo creo que nuestro fútbol necesita una reestructuración desde las bases, desde el diseño de la infraestructura, desde el diseño de nuestros campeonatos de la primera división, desde los campeonatos de las divisiones menores, del arbitraje.