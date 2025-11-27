El plan de Costa Rica para elegir a su director técnico rumbo el Mundial al 2030: ¿Quién es el favorito?

El jerarca de la Fedefútbol afirmó que no quiere un técnico interino ni nada por el estilo, sino que la persona que vayan a contratar en lugar de Miguel Herrera sea quien asuma un proceso pensando en el Mundial del 2030 . “Tiene que ser un técnico para un proceso, no para un interinato. Nunca hemos pensado en contratar a un entrenador para un interinato. No queremos eso”, enfatizó.

La Federación de Fútbol de Costa Rica ofreció una conferencia de prensa una vez se consumó el fracaso de no ir al Mundial United 2026. Los federativos dieron la cara y el que atendió a la prensa en la rueda de prensa fue el presidente Osael Maroto, quien respondió a todo y dejó claro que el técnico que contraten no será interino, sino que será quien los encamine en el proceso al 2030.

Fue claro al afirmar que no hay nombres definidos todavía. “La vez que se hizo en esta administración fue por algo muy puntual, no por un diseño. Claramente, no tenemos nombres en la mesa, no tenemos todavía propuestas de un posible entrenador”, comentó.

Sobre el plazo para anunciar a su nuevo estratega, Osael Maroto afirmó que esperan dar noticias pronto, esto para ponerse a trabajar cuanto antes, pensando en fogueos que podrían darse el próximo año. “La idea es tener un entrenador, por eso estamos hablando de la Fecha FIFA de marzo, así que para ese momento ya deberíamos tener un entrenador contratado y trabajando en la federación”.

El presidente de la Federación de Costa Rica sí reconoció que hay dos detalles en los que están pensando y que van más allá de quién sea el nombre que elijan, sin todavía dar pista de ello.

“Tenemos que trabajar; ya lo estamos haciendo con reuniones con dos empresas para hacer un plan país. Yo creo que nuestro fútbol necesita una reestructuración desde las bases, desde el diseño de la infraestructura, desde el diseño de nuestros campeonatos de la primera división, desde los campeonatos de las divisiones menores, del arbitraje.