Concacaf en polémica: Panamá recibe duro golpe de FIFA tras clasificar al Mundial 2026 con Christiansen: "24 mil dólares"

La<b> FIFA</b> confirmó este viernes la sanción de seis meses de inhabilitación y más de <b>24.000 dólares</b> de multa al presidente de la <b>Federación Panameña de Fútbol (FPF), </b>Manuel Arias Corco, derivada del caso que arrastra desde que llamó <b>"fuera de forma"</b> y "gorda" a una jugadora de la selección femenina del país centroamericano."El presidente de la <b>Federación Panameña de Fútbol,</b> Manuel Arias Corco, queda inhabilitado para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante seis meses y deberá abonar una multa de 20.000 CHF (francos suizos) (24.741 dólares)", señala el comunicado de la FIFA.