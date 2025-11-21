Concacaf en polémica: Panamá recibe duro golpe de FIFA tras clasificar al Mundial 2026 con Christiansen: "24 mil dólares"

La FIFA confirmó este viernes la sanción de seis meses de inhabilitación y más de 24.000 dólares de multa al presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias Corco, derivada del caso que arrastra desde que llamó "fuera de forma" y "gorda" a una jugadora de la selección femenina del país centroamericano. "El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias Corco, queda inhabilitado para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol durante seis meses y deberá abonar una multa de 20.000 CHF (francos suizos) (24.741 dólares)", señala el comunicado de la FIFA.

Todo ello "por haber incumplido los apartados 1 y 2 del art. 24 (Protección de la integridad física y mental) del Código de Ética de la FIFA a causa de sus comentarios despectivos contra futbolistas de la selección nacional", agrega el comunicado. La FPF, por su parte, informó que fue "notificada de una nueva sanción impuesta al señor Manuel Arias, presidente de la FPF, por el Comité de Ética de la FIFA por supuestamente no haber cumplido al 100% con la sanción impuesta el 16 de enero del 2025 tras las declaraciones realizadas sobre una jugadora". AntecedentesEn enero pasado, el Comité de Ética de la FIFA ya había notificado a Arias que quedaba sancionado "por 6 meses hasta el 14 de julio del 2025, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado" por "el uso indebido del lenguaje".

El caso se originó cuando Arias calificó a la jugadora de la selección mayor femenina de fútbol Marta Cox como "fuera de forma" y "gorda", luego de que ella denunciara la falta de apoyo al fútbol femenino en el país, lo que generó un fuerte rechazo público y obligó al directivo a disculparse. En agosto, la FIFA abrió un nuevo procedimiento por el supuesto incumplimiento de la sanción inicial. Dicho proceso apuntaba a "un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA". Ese artículo contempla "la prohibición de acceso a estadios", que impide a la persona ingresar a los recintos deportivos. La FPF da su versiónLa FPF recalcó este viernes, en un comunicado, que "continúa sin ser parte de ningún proceso pasado o presente ante ningún órgano jurisdiccional de la FIFA y esta sanción impuesta al presidente no afecta, ni afectará el normal funcionamiento de la institución". Reafirmó que "el Presidente Arias ha vuelto a ser sancionado por 6 meses, en este caso hasta el 21 de mayo del 2026", en dicho periodo "no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado". Agrega la federación que según los estatutos de la FPF, en ausencia del presidente Arias quedará el Primer Vicepresidente Fernando Arce liderando funciones hasta que finalice la sanción.





