Costa Rica tiene técnico elegido para el proceso al Mundial 2030 y recibe mensaje: "Me seduce"

Miguel "Piojo" Herrera no siguió al frente del combinado tico y así han dado los primeros pasos para iniciar el 2026 con nuevo técnico y lo tienen elegido.

Luego del enorme fracaso de no acudir al Mundial 2026, la selección de Costa Rica está en manos a la obra para su restructuración para no ver otra justa por la televisión.

Reportes de los medios de Costa Rica indican que el argentino Fernando “Bocha” Batista, de 55 años, es el seleccionador que encabeza la nómina para llegar al banquillo.

El argentino, con experiencia en procesos de selecciones menores y absolutas, dirigió a las Sub-18 y Sub-19 de Armenia, a las Sub-20, Sub-23 y Olímpica de Argentina, y a la Sub-23 y Mayor de Venezuela, ya se refirió a la posibilidad de llegar a Costa Rica.

“Costa Rica está muy bien posicionada en Concacaf y es una selección que me seduce. Me gustaría poder dirigirla”, fueron las palabras del estratega a Teletica.

Y agregó: “(Costa Rica)Ha ido a más de cinco o seis mundiales. Eso no cambia por no estar en el 2026. La historia y la competencia internacional siguen siendo muy ricas”.

Reconoce que iniciar un proceso es vital contar con mucho tiempo y se inicia lo más pronto posible, tiene su propia aval para estampar su firma con los ticos.

“Ahora hay que mirar hacia adelante. Todo viene muy rápido: no se puede perder tiempo. Siempre es bueno comenzar lo antes posible. Elegir un proyecto y un entrenador ya le gana tiempo a lo que viene”, expresó.