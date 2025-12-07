Costa Rica tiene técnico elegido para el proceso al Mundial 2030 y recibe mensaje: "Me seduce"

Reportes de los medios de Costa Rica indican que el argentino <b>Fernando “Bocha” Batista</b>, de 55 años, es el seleccionador que encabeza la nómina para llegar al banquillo.El argentino, con experiencia en procesos de selecciones menores y absolutas, dirigió a las Sub-18 y Sub-19 de Armenia, a las Sub-20, Sub-23 y Olímpica de Argentina, y a la Sub-23 y Mayor de Venezuela, ya se refirió a la posibilidad de llegar a Costa Rica.“Costa Rica está muy bien posicionada en Concacaf y es una selección que<b> me seduce. Me gustaría poder dirigirla</b>”, fueron las palabras del estratega a Teletica.Y agregó: “(Costa Rica)Ha ido a más de cinco o seis mundiales. Eso no cambia por no estar en el 2026. La historia y la competencia internacional siguen siendo muy ricas”.Reconoce que iniciar un proceso es vital contar con mucho tiempo y se inicia lo más pronto posible, tiene su propia aval para estampar su firma con los ticos.<b>“Ahora hay que mirar hacia adelante.</b> Todo viene muy rápido: no se puede perder tiempo. Siempre es bueno comenzar lo antes posible. Elegir un proyecto y un entrenador ya le gana tiempo a lo que viene”, expresó.