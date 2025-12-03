Fantasma Figueroa está cerca de volver al banquillo y es candidato a dirigir a un hondureño

A pesar del éxito cosechado bajo el mandato del entrenador chileno Marco Antonio "Fantasma" Figueroa no tuvo continuidad para el siguiente proceso y ahora es agente libre.

La selección de Nicaragua fue sensación en la eliminatoria que recién finalizó en la Concacaf donde alcanzaron por primera vez en la historia la ronda final rumbo al Mundial 2026.

Las ofertas le llegan al "Fantasma" Figueroa y suena fuerte como principal candidato para tomar las riendas de uno de los clubes históricos de Centroamérica.

Desde Nicaragua existen reportes que colocan al "Fantasma" Figueroa como el número uno para tomar las riendas del Herediano de la primera división de Costa Rica.

En el Team milita el defensor hondureño Getsel Montes con buen suceso y siendo uno de los pilares en el bicampeonato del club costarricense.

El técnico de 63 años tiene amplia trayectoria al frente del Querétaro, Monarcas Morelia, U Católica, Everton, Universidad de Chile y Cobreloa.