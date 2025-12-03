Fantasma Figueroa está cerca de volver al banquillo y es candidato a dirigir a un hondureño

Las ofertas le llegan al "Fantasma" Figueroa y suena fuerte como principal candidato para tomar las riendas de uno de los clubes históricos de Centroamérica.<b>Desde Nicaragua existen reportes </b>que colocan al "Fantasma" Figueroa como el número uno para tomar las riendas del Herediano de la primera división de Costa Rica.En el Team milita el defensor hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/baja-seleccion-de-honduras-rueda-pierde-a-futbolista-clave-ante-costa-rica-eliminatoria-NC28198063" target="_blank">Getsel Montes</a></b> con buen suceso y siendo uno de los pilares en el bicampeonato del club costarricense.<b>El técnico de 63 años</b> tiene amplia trayectoria al frente del Querétaro, Monarcas Morelia, U Católica, Everton, Universidad de Chile y Cobreloa.