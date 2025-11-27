La decisión que tomará el DT del Alajuelense con los jugadores que se fallaron los penales ante Xelajú: "No es normal"

El portero uruguayo Rubén Darío Silva detuvo dos penaltis y sostuvo al Xelajú guatemalteco para cosechar un empate 1-1 ayer en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana como visitante frente a un Alajuelense costarricense que pagó caro sus errores. Con este resultado y con el gol de visitante como criterio de desempate, el Xelajú salió del estadio Alejandro Morera Soto con cierta ventaja para el partido de vuelta que se jugará el próximo 3 de diciembre en Ciudad de Guatemala.

El Xelajú abrió el marcador con un gol de penalti de Antonio López al minuto 53, pero al 67 el Alajuelense rescató el empate por medio del delantero mexicano Ronaldo Cisneros. El portero Silva se erigió en la gran figura del Xelajú y firmó un memorable partido al detener dos penaltis, primero a Joel Campbell, al minuto 13, y el segundo a Celso Borges al minuto 31. Los dos jugadores más experimentados del equipo costarricense, ambos con tres mundiales a cuestas con la selección de Costa Rica, no pudieron superar a Silva desde el punto de penalti, lo que llenó de motivación al club guatemalteco y que terminó sacando un empate de oro en San José. Tras conocer esto, Óscar 'Machillo' Ramírez, entrenador del Alajuelense, fue directo al analizar los fallos desde los once pasos reconociendo que no era normal que ambos fallaran y los defendió.

“Es fútbol. Hemos visto a grandes jugadores en momentos importantes desperdiciar penales. Es tanto virtud como error del pateador. El de Joel no va tan pegado al poste y Celso trata de asegurar. No es algo normal”, expresó el técnico.

