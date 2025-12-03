¡Tricampeón! Alajuelense derribó el sueño de Xelajú y vuelve a ganar la Copa Centroamericana

El encuentro en el estadio Cementos Progreso vio como el mexicano Ronaldo Cisneros anotó de penal, muy cuestionado el árbitro hondureño Nelson Salgado en esta decisión , al minuto 74.

La Copa Centroamericana 2025 tiene dueño es el Alajuelense luego de derrotar al Xelajú en la tanda de penales 4-3 luego de un empate 1-1 en el juego de vuelta y un global de 2-2.

Mientras que los Chivos lograron la igualdad por medio de un zapatazo de Juan Cardona a falta de 9 minutos para el cierre de los 90 del tiempo reglamentario y envió todo a los tiempos extras.

Tampoco hubo goles en los 30 minutos adicionales, 15 por cada tiempo, y se fueron a los lanzamientos de penal para definir al monarca de la competencia de la Concacaf.

En la tanda de penales el conjunto de Costa Rica fue superior y logró celebrar ganando 4-3 y de esta forma lograron el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

Alajuelense irá a la Concacaf Champions Cup como el monarca de la Copa Centroamericana, además lo acompañarán Xelajú, Real España, Olimpia, Sporting San Miguelito y Cartaginés.