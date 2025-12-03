Centroamérica

¡Tricampeón! Alajuelense derribó el sueño de Xelajú y vuelve a ganar la Copa Centroamericana

Los Manudos lograron la corona venciendo en penales a Xelajú en Guatemala.

Penales
Xelajú
Xelajú
3
Alajuelense
Alajuelense
4
    Alajuelense logró obtener la corona de la Copa Centroamericana por tercera ocasión. Foto cortesía Alajuelense.
2025-12-03

La Copa Centroamericana 2025 tiene dueño es el Alajuelense luego de derrotar al Xelajú en la tanda de penales 4-3 luego de un empate 1-1 en el juego de vuelta y un global de 2-2.

El encuentro en el estadio Cementos Progreso vio como el mexicano Ronaldo Cisneros anotó de penal, muy cuestionado el árbitro hondureño Nelson Salgado en esta decisión, al minuto 74.

¡Uno será Alcalde! Reconocidos personajes del fútbol de Honduras participaron en las elecciones

Mientras que los Chivos lograron la igualdad por medio de un zapatazo de Juan Cardona a falta de 9 minutos para el cierre de los 90 del tiempo reglamentario y envió todo a los tiempos extras.

Tampoco hubo goles en los 30 minutos adicionales, 15 por cada tiempo, y se fueron a los lanzamientos de penal para definir al monarca de la competencia de la Concacaf.

En la tanda de penales el conjunto de Costa Rica fue superior y logró celebrar ganando 4-3 y de esta forma lograron el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

Alajuelense irá a la Concacaf Champions Cup como el monarca de la Copa Centroamericana, además lo acompañarán Xelajú, Real España, Olimpia, Sporting San Miguelito y Cartaginés.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
