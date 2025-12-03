¡Tricampeón! Alajuelense derribó el sueño de Xelajú y vuelve a ganar la Copa Centroamericana

Mientras que los Chivos lograron la igualdad por medio de un zapatazo de <b>Juan Cardona a falta de 9 minutos</b> para el cierre de los 90 del tiempo reglamentario y envió todo a los tiempos extras.Tampoco hubo goles en los 30 minutos adicionales, 15 por cada tiempo, y se fueron a los lanzamientos de penal para definir al monarca de la <b>competencia de la Concacaf.</b>En la tanda de penales el conjunto de Costa Rica fue superior y logró celebrar ganando 4-3 y de esta forma lograron el tricampeonato de la Copa Centroamericana.Alajuelense irá a la<b> Concacaf Champions Cup </b>como el monarca de la Copa Centroamericana, además lo acompañarán Xelajú, Real España, Olimpia, Sporting San Miguelito y Cartaginés.