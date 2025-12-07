Panamá en el Mundial United 2026: Horarios, estadios, ciudades y el calor al que se enfrentará el equipo de Christiansen

Nueva Jersey en fines de junio mantendrá calores intensos, alrededor de 25-28°C, pero con lluvias frecuentes típicas del noreste estadounidense, requiriendo hidratación constante. Estas condiciones veraniegas contrastan con la altitud y frescura de <b>Panamá</b>, obligando a la Selección a adaptarse rápido en los primeros juegos en suelo canadiense antes del traslado.La escuadra canalera enfrentará rivales variados: <b>Ghana</b>, potencia africana con tradición mundialista; <b>Croacia</b>, subcampeona en 2018 y semifinalista en <b>Qatar</b>; e <b>Inglaterra</b>, favorita con su generación dorada. <b>Panamá </b>clasificó junto a <b>Curacao </b>y <b>Haití</b>, buscando superar su récord de cero puntos en 2018.