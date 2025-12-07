Panamá en el Mundial United 2026: Horarios, estadios, ciudades y el calor al que se enfrentará el equipo de Christiansen

La Selección de Panamá debutará en la fase de grupos del Mundial United 2026 con tres partidos vibrantes: el 17 de junio ante Ghana en BMO Field, Toronto (Canadá), a las 5:00 pm; el 23 de junio frente a Croacia en el mismo estadio a la misma hora; y el 27 de junio contra Inglaterra en MetLife Stadium, Nueva Jersey (USA.), a las 3:00 pm. Estos encuentros representan la segunda participación panameña en un Mundial tras Rusia 2018 donde el equipo centroamericano cerró la contienda siendo la última del certamen, ahora, bajo la dirección de Thomas Christiansen y con figuras como Adalberto Carrasquilla, José Fajardo y Cecilio Waterman, buscan una mejor participación.​

Al elenco canalero lo mandaron a Canadá para jugar dos partidos en el BMO Field, hogar de Toronto FC, que expandió su capacidad de 28,180 a 45,736 espectadores para el torneo mediante la adición de 17,756 asientos nuevos, cumpliendo estándares FIFA. Inaugurado en 2007, cuenta con una superficie híbrida de césped natural y fibras artificiales instalada en 2019, ideal para resistir condiciones variables, y un techo parcial que cubre tres tribunas. MetLife Stadium, el más grande de Nueva Jersey con capacidad para 82,500 en fútbol, albergará el cierre de grupo de Panamá, que jugará en un recinto que costó 1.6 mil millones de dólares y mide 2.1 millones de pies cuadrados, con más de 200 suites premium. Su pista híbrida garantizará calidad para el duelo ante Inglaterra.​ En Toronto, las fechas de junio pronostican temperaturas promedio de 23-25°C diurnos y 13-16°C nocturnos, con alta probabilidad de lluvia, demandando preparación para partidos posiblemente húmedos.