Centroamérica

Gustavo Alfaro revela un año después el por qué dejó a la Selección de Costa Rica: "Son decisiones que a veces..."

El seleccionador de Paraguay va a dirigir su segundo Mundial tras haber estado con Ecuador en 2022.

2025-12-05

Gustavo Alfaro fue parte del sorteo del Mundial United 2026 donde su Selección de Paraguay que quedó emparejada en el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y un equipo que saldrá del repechaje de Europa.

El timonel argentino que va a su segundo Mundial tras haber estado presente con Ecuador en Qatar 2022 fue abordado por DIEZ en la salida del sorteo, donde dio sus valoraciones de su grupo, pero sobre todo, dialogó en torno a su salida polémica de Costa Rica, escuadra que quedó al margen de la justa mundialista.

El tremendo error que nadie vio en el sorteo, FIFA anuncia lo inesperado en el Mundial 2026: Messi y Cristiano se enfrentarían

Al ser consultado si le había sorprendido "Sí, la verdad me dolió por todo lo lindo que viví en el país, por la relacion que habíamos tenido con los jugadores, porque era un país que lo merecía y porque habíamos comenzado bien la eliminatoria y porque competimos contra Colombia, Paraguay y Brasil en la Copa América".

Aunado a ello, respondió. "Estábamos en un proceso de recambio generacional que había que hacerlo después de los Mundiales consecutivos de Costa Rica, pero que obviamente esa generación llega un punto que uno con dolor tiene que darle el paso a las nuevas generaciones".

"Habíamos jugado la Copa América con el plantel más joven del torneo y honestamente fueron decisiones personales por las que me fui, no hubo nada que me obligó a irme de Costa Rica, son decisiones que a veces uno tiene que tomar, pero mi parte quedó ahí porque las relaciones las sigo teniendo, porque sigo chateando con los jugadores y viendo de cerca todo lo que había pasado y la verdad lamento mucho porque daba por descontado de que Costa Rica iba a clasificar a la Copa del Mundo", detalló.

Gustavo Alfaro dejó a Costa Rica hundida tras un inico de proceso esperanzador.

Gustavo Alfaro dejó a Costa Rica hundida tras un inico de proceso esperanzador.

 (/$Omar Vega)

Para Gustavo Alfaro otra situación que le generó sorpresa fue la eliminación de Honduras, advirtiendo que la Copa Oro le había dado una señal de lo difícil que podía ser la selección haitiana, que al final eliminó a los catrachos y a los costarricenses.

"Honduras también me sorprendió, obviamente más que nada porque la habíamos enfrentado en la previa de la Copa América, y uno decía que uno de los dos que tenía que ir al Mundial. Cuando se jugaron la Copa Oro y Haití mostró que de pronto podría ser complejo en un momento, pero a veces los detalles...", explicó y recordó lo que le pasó a La Sele.

VER MÁS: Concacaf: conoció sus rivales para el Mundial y cambian el nombre de histórico estadio: así se llamará en 2026

"Costa Rica iba ganando un partido con mucha claridad a Haiti y de pronto se le termina escapando en una condición de local y a veces ese punto es lo que te deja adentro o afuera de un Mundial", sentenció Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Alexis Padilla

Gustavo Alfaro
|
Costa Rica
|