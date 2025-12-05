Gustavo Alfaro revela un año después el por qué dejó a la Selección de Costa Rica: "Son decisiones que a veces..."

Gustavo Alfaro fue parte del sorteo del Mundial United 2026 donde su Selección de Paraguay que quedó emparejada en el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y un equipo que saldrá del repechaje de Europa. El timonel argentino que va a su segundo Mundial tras haber estado presente con Ecuador en Qatar 2022 fue abordado por DIEZ en la salida del sorteo, donde dio sus valoraciones de su grupo, pero sobre todo, dialogó en torno a su salida polémica de Costa Rica, escuadra que quedó al margen de la justa mundialista.

Al ser consultado si le había sorprendido "Sí, la verdad me dolió por todo lo lindo que viví en el país, por la relacion que habíamos tenido con los jugadores, porque era un país que lo merecía y porque habíamos comenzado bien la eliminatoria y porque competimos contra Colombia, Paraguay y Brasil en la Copa América". Aunado a ello, respondió. "Estábamos en un proceso de recambio generacional que había que hacerlo después de los Mundiales consecutivos de Costa Rica, pero que obviamente esa generación llega un punto que uno con dolor tiene que darle el paso a las nuevas generaciones". "Habíamos jugado la Copa América con el plantel más joven del torneo y honestamente fueron decisiones personales por las que me fui, no hubo nada que me obligó a irme de Costa Rica, son decisiones que a veces uno tiene que tomar, pero mi parte quedó ahí porque las relaciones las sigo teniendo, porque sigo chateando con los jugadores y viendo de cerca todo lo que había pasado y la verdad lamento mucho porque daba por descontado de que Costa Rica iba a clasificar a la Copa del Mundo", detalló.