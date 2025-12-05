Gustavo Alfaro revela un año después el por qué dejó a la Selección de Costa Rica: "Son decisiones que a veces..."

Para<b> Gustavo Alfaro</b> otra situación que le generó sorpresa fue la eliminación de <b>Honduras</b>, advirtiendo que la <b>Copa Oro </b>le había dado una señal de lo difícil que podía ser la selección haitiana, que al final eliminó a los catrachos y a los costarricenses."Honduras también me sorprendió, obviamente más que nada porque la habíamos enfrentado en la previa de la Copa América, y uno decía que uno de los dos que tenía que ir al Mundial. Cuando se jugaron la Copa Oro y Haití mostró que de pronto podría ser complejo en un momento, pero a veces los detalles...", explicó y recordó lo que le pasó a <b>La Sele.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/concacaf-conocio-sus-rivales-para-el-mundial-y-cambian-el-nombre-de-historico-estadio-asi-se-llamara-en-2026-CO28512246#image-1" target="_blank">VER MÁS: Concacaf: conoció sus rivales para el Mundial y cambian el nombre de histórico estadio: así se llamará en 2026</a></b>"Costa Rica iba ganando un partido con mucha claridad a Haiti y de pronto se le termina escapando en una condición de local y a veces ese punto es lo que te deja adentro o afuera de un Mundial", sentenció <b>Gustavo Alfaro,</b> director técnico de <b>Paraguay</b>.