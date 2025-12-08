¿Y Honduras? Nación de Centroamérica tiene a su técnico del proceso al Mundial 2030

La Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunció este lunes la continuidad del director técnico mexicano <b>Luis Fernando Tena</b> al frente de la selección nacional, ratificándolo para el proceso que abarcará el periodo 2026-2030.Esta decisión se produce menos de un mes después de la eliminación del combinado guatemalteco del<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-transmision-en-vivo-messi-cristiano-ronaldo-concacaf-fase-grupos-JP28508247" target="_blank">Mundial de 2026</a> </b>en México, Estados Unidos y Canadá.