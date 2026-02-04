Champions de Concacaf: Monterrey le arruina la fiesta a Xelajú tras anotarle un golazo en el 90+2'

Con un golazo del Tecatito Corona en el 90+2, el Monterrey de México le arruinó un triunfo que hubiese sido histórico para el equipo guatemalteco y actual subcampeón de la Copa Centroamericana, Xelajú. Los centroamericanos habían tenido un gran partido defensivo y en el 83' consiguieron ponerse arriba en el marcador tras un contragolpe letal que terminó con gol de Joffre Escobar.

Sin embargo, el equipo mexicano se puso más serio y apreto el acelerador en las últimas instancias para buscar el empate. Su lucha tuvo una recompensa en el 90+2'. Jesús 'Tecatito' Corona se deshizo de dos marcas y soltó un derechazo imparable para poner el marcador igual e irse a casa con un resultado positivo para clasificarse a la siguiente fase. En el 2013, Corona también le metió gol a Xelajú en el duelo que sostuvieron ambas escuadras por la Copa de Concacaf. Con este empate 1-1, obliga a los centroamericanos a ganar la próxima semana en el Gigante de Acero debido a que vale el gol de visita, reglamento que solo se mantiene en este torneo.

