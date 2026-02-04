Champions de Concacaf: Monterrey le arruina la fiesta a Xelajú tras anotarle un golazo en el 90+2'

Sin embargo, el equipo mexicano se puso más serio y apreto el acelerador en las últimas instancias para buscar el empate. Su lucha tuvo una recompensa en el 90+2'.Jesús 'Tecatito' Corona se deshizo de dos marcas y soltó un derechazo imparable para poner el marcador igual e irse a casa con un resultado positivo para clasificarse a la siguiente fase.En el 2013, Corona también le metió gol a Xelajú en el duelo que sostuvieron ambas escuadras por la Copa de Concacaf.Con este empate 1-1, obliga a los centroamericanos a ganar la próxima semana en el Gigante de Acero debido a que vale el gol de visita, reglamento que solo se mantiene en este torneo.