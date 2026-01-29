Portero de Nicaragua, señalado por supuesto amaño, relata el infierno que vivió: "Lloraba muchas veces"

<b>Muy bien, Miguel, ¿cómo ha sido tu adaptación en estos días que has llegado acá a Siguatepeque y obviamente al Independiente?</b>Voy a cumplir dos semanas de estar acá. Creo que la adaptación no ha sido tan complicada, no es tan diferente al lugar de donde soy. Inclusive estoy a cuatro horas de mi casa. Desde acá la gente se ha portado muy bien, la verdad, muy amable todo el mundo. Creo que la adaptación con el equipo, tengo una muy buena relación con todos mis compañeros, creo que eso es muy importante, la relación con mis compañeros de campo, la relación con mis compañeros de portería. Estamos todos juntos, creo que es un buen grupo, tenemos la misma mentalidad, creo que eso también es muy importante. Y nada, creo que me he sentido muy cómodo, espero que todo pueda continuar de esa manera.<b>Miguel, ¿con qué te topaste cuando llegaste al equipo?</b>Bueno, creo que con diferentes tipos de cosas. Creo que hay mucho talento en el equipo. Si te das cuenta, la verdad, no pareciera un equipo que compite en ascenso, pareciera un equipo de Primera División. La verdad que admiro mucho a todos mis compañeros. Creo que cada uno puede aportar un granito de arena en las diferentes partes que necesite el grupo para cumplir con ese objetivo que tenemos todos en mente. Y nada, creo que la competencia sobre todas las cosas es muy importante, ayuda a crecer, ayuda al grupo a crecer de una manera positiva y algo que nos va a ser un bien en el futuro.<b>¿Cuál es ese gran reto de estar ahora aquí en Honduras, luego de un cambio rotundo, podemos decirlo así, de Finlandia a Honduras?</b>Sí, creo que se podría notar el cambio. Creo que con las costumbres, las tradiciones. Como te repito, ahora me siento como en casa, me siento muy cómodo en este lugar y creo que el objetivo está muy claro. El objetivo que tenemos todos como grupo, como fanaticada, como la familia que somos, es poder lograr ese ascenso a Primera División.<b>¿Cómo ves el tema de venir del CJK Sainayoki de la Primera División de Finlandia a la Liga de Ascenso en Honduras? ¿Lo tomas como un retroceso, como un nuevo reto? ¿Qué pasa por tu cabeza?</b>Pues no lo tomo como un retroceso. Creo que al final no importa el lugar en donde estés, lo que importa es la mentalidad y el amor que le pongas a tu trabajo. Creo que siempre vas a encontrar nuevos aprendizajes, nuevas cosas con las que mejorar, porque siempre tenemos un margen de mejora. Creo que esta es una oportunidad muy bonita, muy bonita, muy grande en el aspecto personal, en el aspecto deportivo. Y nada, siempre trato de ver las cosas desde el punto del agradecimiento. Creo que si estoy acá es porque Dios así lo quiere. Si se me presentó la oportunidad de venir acá, a este lugar, creo que lo menos que yo puedo hacer es tratar de regresar esa confianza que han puesto en mí con trabajo.<b>Ok, ¿cómo era tu vida en Finlandia? Contame un poco.</b>Sí, era un poco diferente. Creo que las costumbres, las tradiciones, las personas, la manera de cómo se convive allá, el clima sobre todas las cosas. El clima cuando estás en invierno allá es una cosa de loco, súper diferente a poder estar acá. Creo que sí podría sentir el cambio de esa manera, pero nada, creo que volviendo a lo mismo, con respecto al compromiso, siempre se mantiene con la misma mentalidad.