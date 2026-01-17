Segunda División

"Fantasma" Figueroa destrozó a portero de Nicaragua y en Honduras encuentra equipo

El portero estuvo jugando en el fútbol de Europa previo a su llegada al fútbol hondureño.

  • Fantasma Figueroa destrozó a portero de Nicaragua y en Honduras encuentra equipo

    Miguel Rodríguez fue cuestionado de forma crítica por el técnico Marco Antonio "Fantasma" Figueroa en la eliminatoria.
2026-01-17

Marco Antonio "Fantasma" Figueroa sacó un lanzallamas el pasado 14 de octubre cuando Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua en plena eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y señaló cruelmente al arquero Miguel Rodríguez.

"Fantasma" Figueroa destacó errores "errores específicamente de nuestro arquero". Además: "Un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos, específicamente Miguel".

¡Caras nuevas! Olimpia inicia pretemporada pensando en otro "Tri" y enfocado en el América de México

Y agregó: "Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos".

El meta de 22 años viene de ser agente libre luego de su paso por el SJK Seinajoki de la primera división de Finlandia. Además pasó por los clubes de su país: Diriangén y Ocotal. Y es uno de los arqueros con más futuro en Nicaragua.

¡El primer gol del 2026! Luis Palma le dio el triunfo al Lech Poznan en inicio de gira por tierras árabes

Y ahora, luego de su paso por Europa tiene nuevo club fue contratado en el fútbol de Honduras. Ya fue presentado por el Atlético Independiente de la ciudad de Siguatepeque.

"Bienvenido a tu nueva casa. Miguel Rodríguez", es el mensaje de las Panteras Negras, club de la Liga de Ascenso de Honduras y muchos mensajes de aficionados de Nicaragua los respaldaron.

La segunda división de Honduras comenzará oficialmente la primera semana de febrero y el Independiente se mide en el grupo E contra AFFI Academia, CD Fas, CD Pirata, Marcala y Real Tegus.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
Fantasma Figueroa
|