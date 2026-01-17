"Fantasma" Figueroa destrozó a portero de Nicaragua y en Honduras encuentra equipo

Marco Antonio "Fantasma" Figueroa sacó un lanzallamas el pasado 14 de octubre cuando Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua en plena eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y señaló cruelmente al arquero Miguel Rodríguez. "Fantasma" Figueroa destacó errores "errores específicamente de nuestro arquero". Además: "Un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos, específicamente Miguel".

Y agregó: "Él es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional y eso no se lo digo yo, se lo dice cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos". El meta de 22 años viene de ser agente libre luego de su paso por el SJK Seinajoki de la primera división de Finlandia. Además pasó por los clubes de su país: Diriangén y Ocotal. Y es uno de los arqueros con más futuro en Nicaragua.