"Fantasma" Figueroa destrozó a portero de Nicaragua y en Honduras encuentra equipo

<b>Marco Antonio "Fantasma" Figueroa</b> sacó un lanzallamas el pasado 14 de octubre cuando Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua en plena eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y señaló cruelmente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/fantasma-figueroa-portero-miguel-rodriguez-nicaragua-costa-rica-eliminatorias-mundial-CB27739469" target="_blank">al arquero Miguel Rodríguez.</a></b>"Fantasma" Figueroa destacó errores "errores específicamente de nuestro arquero". Además: "Un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos,<b> específicamente Miguel". </b>