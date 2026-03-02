Piratas FC golea y sacude la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso

La Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso dejó un cierre de primera vuelta cargado de empates dominantes en varios grupos y goleadas que sacuden la tabla. En un día de bajo gol en algunos sectores, equipos como Piratas FC y Hondupino brillaron con victorias contundentes, mientras que Real Sociedad y Social Sol protagonizaron un empate sin emociones en el Grupo A. Vida y Leones descansaron, observando cómo se redefine la lucha por los playoffs.

En el Grupo A, el empate 0-0 entre Real Sociedad y Social Sol mantiene la paridad en la cima, aunque Juventus sufrió un duro golpe al caer 0-2 ante Boca Junior, que se impone con goles oportunos y respira en la pelea. Sampdoria y Roma FC igualaron 1-1 en un duelo equilibrado, sumando puntos valiosos pero sin desmarcarse del pelotón. Estos resultados aprietan la zona alta, donde cada punto cuenta para avanzar.

El Grupo B vio acción limitada con solo dos partidos: Santa Rosa cayó 0-2 frente a Estrella FC, que aprovecha el tropiezo rival para escalar posiciones, y Honduras Progreso rescató un 1-1 ante Tela FC en un choque cerrado. La igualdad en este sector promete una recta final emocionante, con Estrella emergiendo como amenaza directa por el liderazgo.

Grupo C trajo contrastes: Parrillas One perdió 1-2 contra Pumas FC, que confirma su buen momento con una victoria clave, mientras Subirana y Brasilia firmaron un insípido 0-0. Pumas se posiciona como favorito en esta llave, dejando a Parrillas en apuros para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

En el Grupo D, Domingo Savio venció 2-1 a Cuervos FC en un partido vibrante, San Juan cayó 0-1 ante Cruz Azul Opoa y Olimpia superó 1-0 a Oro Verde. Estas victorias dispersas intensifican la competencia, con Olimpia y Domingo Savio consolidando aspiraciones de clasificación.

El Grupo E explotó con la goleada 5-2 de Piratas FC sobre Real Tegus, una demostración de poderío ofensivo que los catapulta en la tabla, mientras Marcala JR perdió 0-1 ante AFFI Academia y FAS igualó 1-1 con Independiente. Piratas se erige como el equipo más en forma de la jornada, cambiando drásticamente el panorama de este grupo.

Finalmente, el Grupo F cerró con broche de oro: el vigente campeón Estrella Roja goleó 2-0 a San Rafael, Arsenal SAO venció 2-1 a Gimnástico y Hondupino remontó para ganar 3-2 ante Meluca FC. Estas victorias mantienen la emoción al rojo vivo, con Hondupino y Estrella Roja como líderes indiscutibles rumbo a la segunda vuelta.