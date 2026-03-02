Piratas FC golea y sacude la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso

La Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso dejó un cierre de primera vuelta cargado de empates dominantes en varios grupos y goleadas que sacuden la tabla. En un día de bajo gol en algunos sectores, equipos como<b> Piratas FC</b> y <b>Hondupino </b>brillaron con victorias contundentes, mientras que <b>Real Sociedad</b> y <b>Social Sol</b> protagonizaron un empate sin emociones en el Grupo A. <b>Vida </b>y <b>Leones </b>descansaron, observando cómo se redefine la lucha por los playoffs.En el <b>Grupo A</b>, el empate 0-0 entre <b>Real Sociedad y Social Sol</b> mantiene la paridad en la cima, aunque <b>Juventus </b>sufrió un duro golpe al caer 0-2 ante <b>Boca Junior</b>, que se impone con goles oportunos y respira en la pelea. <b>Sampdoria</b> y<b> Roma FC </b>igualaron 1-1 en un duelo equilibrado, sumando puntos valiosos pero sin desmarcarse del pelotón. Estos resultados aprietan la zona alta, donde cada punto cuenta para avanzar.El <b>Grupo B</b> vio acción limitada con solo dos partidos: <b>Santa Rosa</b> cayó 0-2 frente a<b> Estrella FC</b>, que aprovecha el tropiezo rival para escalar posiciones, y <b>Honduras Progreso </b>rescató un 1-1 ante <b>Tela FC</b> en un choque cerrado. La igualdad en este sector promete una recta final emocionante, con <b>Estrella </b>emergiendo como amenaza directa por el liderazgo.<b>Grupo C</b> trajo contrastes: <b>Parrillas One </b>perdió 1-2 contra <b>Pumas FC,</b> que confirma su buen momento con una victoria clave, mientras <b>Subirana y Brasilia</b> firmaron un insípido 0-0. <b>Pumas </b>se posiciona como favorito en esta llave, dejando a <b>Parrillas </b>en apuros para recuperar terreno en la tabla de posiciones.En el <b>Grupo D</b>,<b> Domingo Savio</b> venció 2-1 a<b> Cuervos FC</b> en un partido vibrante,<b> San Juan </b>cayó 0-1 ante <b>Cruz Azul Opoa</b> y <b>Olimpia </b>superó 1-0 a <b>Oro Verde.</b> Estas victorias dispersas intensifican la competencia, con <b>Olimpia </b>y <b>Domingo Savio</b> consolidando aspiraciones de clasificación.El <b>Grupo E</b> explotó con la goleada 5-2 de <b>Piratas FC </b>sobre <b>Real Tegus,</b> una demostración de poderío ofensivo que los catapulta en la tabla, mientras<b> Marcala JR </b>perdió 0-1 ante <b>AFFI Academia</b> y <b>FAS </b>igualó 1-1 con Independiente. <b>Piratas </b>se erige como el equipo más en forma de la jornada, cambiando drásticamente el panorama de este grupo.Finalmente, el <b>Grupo F</b> cerró con broche de oro: el vigente campeón <b>Estrella Roja</b> goleó 2-0 a <b>San Rafael</b>, <b>Arsenal SAO </b>venció 2-1 a <b>Gimnástico </b>y <b>Hondupino </b>remontó para ganar 3-2 ante <b>Meluca FC.</b> Estas victorias mantienen la emoción al rojo vivo, con <b>Hondupino </b>y <b>Estrella Roja</b> como líderes indiscutibles rumbo a la segunda vuelta.