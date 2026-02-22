Liga de Ascenso: Leones no levanta, Vida conquista su primer triunfo y Real Sociedad vapulea en la jornada 3

<b>SÁBADO</b><br />Leones HT6 1-3 Pumas FC.<br />AFFI Academia 0-0 Real Tegus.<br />Brasilia 2-2 Parrillas One.<br />Arsenal SAO 0-1 Estrella Roja.<br />Marcala JR 0-1 FAS.<br />Gimnástico 1-0 Meluca FC.<br />Cuervos FC 1-1 Cruz Azul Opoa.<br />San Rafael 2-1 Hondupino.<br />Real Sociedad 4-0 Sampdoria.<br />Social Sol 2-1 Boca Junior<br />Estrella FC 1-3 Vida:<br />Independiente 3-2 Piratas FC<b>DOMINGO</b><br />Santa Rosa FC 1-1 Honduras Progreso.<br />Roma FC 0-0 Juventus.<br />D. Savio 1-0 Olimpia