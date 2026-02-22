Segunda División

Liga de Ascenso: Leones no levanta, Vida conquista su primer triunfo y Real Sociedad vapulea en la jornada 3

Se disputó la segunda fecha de la Liga de Ascenso, y equipos como Independiente, FAS y Social Sol tiene marcha perfecta

    Los resultados de la jornada 3 del torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

     Mario O. Figueroa
2026-02-22

El torneo Clausura de la Liga de Ascenso ha iniciado con mucha emoción y algunos equipos ya comienzan a marcar territorio apenas en la segunda fecha que se ha disputado.

El Vida por fin celebró este fin de semana tras vencer 3-1 al Estrella FC en el estadio Ceibeño, a pesar de hacerlo administrativamente de visitante. Esto después de caer 1-0 en la jornada 1.

En Santa Rosa, el Deportes Savio derrotó 1-0 al Olimpia Occidental en el clásico copaneco gracias al gol anotado por Carlos Sabillón, exjugador del Real Juventud. Mientras que el Real Sociedad de Tocoa no le tuvo piedad a la Sampdoria, a la que goleó 4-0.

El campeón tuvo gris estreno, Parrillas One y Leones HT6 decepcionan contra Subirana y Brasilia en el inicio de la Liga de Ascenso

En los clubes del valle de Sula, el Parrillas One no pasó de un empate 2-2 de visitante en Río Lindo frente al Brasilia, mientras que el Leones HT6 fue goleado por el Pumas de Las Vegas. En la zona central, el Independiente se mantiene invicto y con paso firme, le ganó 3-2 en Siguatepeque al Piratas FC de Valle.

RESULTADOS DE LA FECHA 3

SÁBADO
Leones HT6 1-3 Pumas FC.
AFFI Academia 0-0 Real Tegus.
Brasilia 2-2 Parrillas One.
Arsenal SAO 0-1 Estrella Roja.
Marcala JR 0-1 FAS.
Gimnástico 1-0 Meluca FC.
Cuervos FC 1-1 Cruz Azul Opoa.
San Rafael 2-1 Hondupino.
Real Sociedad 4-0 Sampdoria.
Social Sol 2-1 Boca Junior
Estrella FC 1-3 Vida:
Independiente 3-2 Piratas FC

DOMINGO
Santa Rosa FC 1-1 Honduras Progreso.
Roma FC 0-0 Juventus.
D. Savio 1-0 Olimpia

