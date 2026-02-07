Segunda División

El campeón tuvo gris estreno, Parrillas One y Leones HT6 decepcionan contra Subirana y Brasilia en el inicio de la Liga de Ascenso

El viernes comenzó la primera jornada que se extenderá hasta el domingo 8 de febrero en la segunda división de Honduras

  • El campeón tuvo gris estreno, Parrillas One y Leones HT6 decepcionan contra Subirana y Brasilia en el inicio de la Liga de Ascenso

    CD Subirana dio el primer gol en el grupo C y Estrella Roja no estrenó su título como lo querían. Fotos cortesías.
2026-02-07

El torneo Clausura 2025-2026 de la Liga de Ascenso de Honduras comenzó y el viernes 6 de febrero tuvo tres partidos programados donde se estrenó el actual monarca del Apertura: Estrella Roja.

En el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí el Estrella Roja y Hondupino protagonizaron el clásico del oriente, donde los locales hicieron gala de su corona que los tiene a un paso de primera división.

¡Doblete en Colombia! Dereck Moncada se luce con el líder Internacional de Bogotá, pero salió lesionado y en camilla

Sin embargo, la fiesta se las amargó el conjunto de la comunidad de Trojes. El marcador finalizó 1-1. Ambos clubes pertenecen al grupo F de la segunda división.

Siguiendo con la fecha 1, otro duelo de impacto se vivió en el estadio Argelio Sabillón en la cabecera departamental de Santa Bárbara y se dio la primera sorpresa.

El novel CD Subirana le pegó a la experiencia del Parrillas One con un triunfo de 1-0. César Santos fue el único anotador del encuentro donde los "Pateplumas" comienzan celebrando con tres puntos en el grupo C.

Y siempre en la misma zona, en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula, el CD Leones HT6 tuvo su estreno bajo el mando de Jorge Pineda.

Su rival fue el CD Brasilia de la comunidad de Río Lindo, Cortés, para remontar el marcador y llevarse la victoria con marcador de 2-1 gracias a los goles de Javier "Ciro" Romero y Edgard Palma. CD Leones HT6 sufrió una dura decepción.

Este sábado 7 de febrero la actividad inaugural seguirá con otros 10 partidos en las diferentes sedes y el domingo 8 de febrero también habrá otros cuatro encuentros.

RESULTADOS VIERNES 6 DE FEBRERO
Grupo F: Estrella Roja 1 - 1 Hondupino
Grupo C: CD Subirana 1 - 0 Parrillas One
Grupo C: Leones HT6 1 - 2 CD Brasilia

JUEGOS SÁBADO 7 DE FEBRERO
Grupo E: 2:30 pm AFFI Academia vs Atlético Independiente
Grupo F: 3:00 pm Gimnástico vs San Rafael
Grupo F: 3:30 pm Arsenal Sao vs Meluca Campamento
Grupo B: 4:00 pm Estrella FC vs Tela FC
Grupo D: 4:00 pm CD Cuervos vs Oro Verde
Grupo E: 4:00 pm Marcala Jr. vs Real Tegus
Grupo E: 4:00 pm CD Fas vs CD Pirata
Grupo A: 7:00 pm Social Sol vs Roma
Grupo B: 7:00 pm Honduras Progreso vs Atlético Júnior
Grupo A: 7:00 pm Real Sociedad vs Boca Juniors

JUEGOS DOMINGO 8 DE FEBRERO
Grupo D: 3:00 pm Olimpia Occidental vs San Juan Huracán
Grupo B: 3:00 pm Santa Rosa FC vs CDS Vida
Grupo D: 3:00 pm Santo Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa
Grupo A: 6:00 pm Sampdoria FC vs Juventus.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Liga de Ascenso de Honduras
|
Honduras Progreso
|
Parrillas One
|
CDS Vida
|