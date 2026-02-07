El campeón tuvo gris estreno, Parrillas One y Leones HT6 decepcionan contra Subirana y Brasilia en el inicio de la Liga de Ascenso

Sin embargo, la fiesta se las amargó el conjunto de la comunidad de Trojes.<b> El marcador finalizó 1-1. </b>Ambos clubes pertenecen al grupo F de la segunda división.Siguiendo con la fecha 1, otro duelo de impacto se vivió en el estadio Argelio Sabillón en la cabecera departamental de Santa Bárbara y se dio la primera sorpresa.El novel <b>CD Subirana le pegó a la experiencia del Parrillas One</b> con un triunfo de 1-0. César Santos fue el único anotador del encuentro donde los "Pateplumas" comienzan celebrando con tres puntos en el grupo C.Y siempre en la misma zona, en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula, el <b>CD Leones HT6</b> tuvo su estreno bajo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/jorge-pineda-se-olvida-de-choloma-y-suena-con-ascender-a-primera-con-leones-nos-privaron-de-hacer-un-mejor-trabajo-OD29083863" target="_blank">el mando de Jorge Pineda.</a></b>Su rival fue el CD Brasilia de la comunidad de Río Lindo, Cortés, para remontar el marcador y llevarse la victoria <b>con marcador de 2-1</b> gracias a los goles de Javier "Ciro" Romero y Edgard Palma. CD Leones HT6 sufrió una dura decepción.<b>Este sábado 7 de febrero </b>la actividad inaugural seguirá con otros 10 partidos en las diferentes sedes y el domingo 8 de febrero también habrá otros cuatro encuentros.<br /><br /><b>RESULTADOS VIERNES 6 DE FEBRERO<br />Grupo F: </b>Estrella Roja 1 - 1 Hondupino<br /><b>Grupo C: </b>CD Subirana 1 - 0 Parrillas One<br /><b>Grupo C: </b>Leones HT6 1 - 2 CD Brasilia<br /><br /><b>JUEGOS SÁBADO 7 DE FEBRERO<br />Grupo E: </b>2:30 pm AFFI Academia vs Atlético Independiente<br /><b>Grupo F: </b>3:00 pm Gimnástico vs San Rafael<br /><b>Grupo F: </b>3:30 pm Arsenal Sao vs Meluca Campamento<br /><b>Grupo B: </b>4:00 pm Estrella FC vs Tela FC<br /><b>Grupo D:</b> 4:00 pm CD Cuervos vs Oro Verde<br /><b>Grupo E:</b> 4:00 pm Marcala Jr. vs Real Tegus<br /><b>Grupo E: </b>4:00 pm CD Fas vs CD Pirata<br /><b>Grupo A:</b> 7:00 pm Social Sol vs Roma<br /><b>Grupo B: </b>7:00 pm Honduras Progreso vs Atlético Júnior<br /><b>Grupo A: </b>7:00 pm Real Sociedad vs Boca Juniors<br /><br /><b>JUEGOS DOMINGO 8 DE FEBRERO<br />Grupo D:</b> 3:00 pm Olimpia Occidental vs San Juan Huracán<br /><b>Grupo B:</b> 3:00 pm Santa Rosa FC vs CDS Vida<br /><b>Grupo D:</b> 3:00 pm Santo Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa<br /><b>Grupo A:</b> 6:00 pm Sampdoria FC vs Juventus.