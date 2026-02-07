El campeón tuvo gris estreno, Parrillas One y Leones HT6 decepcionan contra Subirana y Brasilia en el inicio de la Liga de Ascenso

En el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí el Estrella Roja y Hondupino protagonizaron el clásico del oriente, donde los locales hicieron gala de su corona que los tiene a un paso de primera división.

El torneo Clausura 2025-2026 de la Liga de Ascenso de Honduras comenzó y el viernes 6 de febrero tuvo tres partidos programados donde se estrenó el actual monarca del Apertura: Estrella Roja.

Sin embargo, la fiesta se las amargó el conjunto de la comunidad de Trojes. El marcador finalizó 1-1. Ambos clubes pertenecen al grupo F de la segunda división.

Siguiendo con la fecha 1, otro duelo de impacto se vivió en el estadio Argelio Sabillón en la cabecera departamental de Santa Bárbara y se dio la primera sorpresa.

El novel CD Subirana le pegó a la experiencia del Parrillas One con un triunfo de 1-0. César Santos fue el único anotador del encuentro donde los "Pateplumas" comienzan celebrando con tres puntos en el grupo C.

Y siempre en la misma zona, en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula, el CD Leones HT6 tuvo su estreno bajo el mando de Jorge Pineda.

Su rival fue el CD Brasilia de la comunidad de Río Lindo, Cortés, para remontar el marcador y llevarse la victoria con marcador de 2-1 gracias a los goles de Javier "Ciro" Romero y Edgard Palma. CD Leones HT6 sufrió una dura decepción.

Este sábado 7 de febrero la actividad inaugural seguirá con otros 10 partidos en las diferentes sedes y el domingo 8 de febrero también habrá otros cuatro encuentros.



RESULTADOS VIERNES 6 DE FEBRERO

Grupo F: Estrella Roja 1 - 1 Hondupino

Grupo C: CD Subirana 1 - 0 Parrillas One

Grupo C: Leones HT6 1 - 2 CD Brasilia



JUEGOS SÁBADO 7 DE FEBRERO

Grupo E: 2:30 pm AFFI Academia vs Atlético Independiente

Grupo F: 3:00 pm Gimnástico vs San Rafael

Grupo F: 3:30 pm Arsenal Sao vs Meluca Campamento

Grupo B: 4:00 pm Estrella FC vs Tela FC

Grupo D: 4:00 pm CD Cuervos vs Oro Verde

Grupo E: 4:00 pm Marcala Jr. vs Real Tegus

Grupo E: 4:00 pm CD Fas vs CD Pirata

Grupo A: 7:00 pm Social Sol vs Roma

Grupo B: 7:00 pm Honduras Progreso vs Atlético Júnior

Grupo A: 7:00 pm Real Sociedad vs Boca Juniors



JUEGOS DOMINGO 8 DE FEBRERO

Grupo D: 3:00 pm Olimpia Occidental vs San Juan Huracán

Grupo B: 3:00 pm Santa Rosa FC vs CDS Vida

Grupo D: 3:00 pm Santo Domingo Savio vs Cruz Azul Opoa

Grupo A: 6:00 pm Sampdoria FC vs Juventus.