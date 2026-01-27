Jorge Pineda se olvida de Choloma y sueña con ascender a primera con Leones: "Nos privaron de hacer un mejor trabajo"

Leones debutará ante Brasilia en el <b>Clausura 2026</b> el próximo 7 de febrero en el estadio Olímpico Metropolitano y buscará iniciar con pie derecho en su camino rumbo al ascenso a la primera división del fútbol hondureño.<u><i><b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional">TAMBIEN VER: TABLA POSICIONES LIGA NACIONAL</a></b></i></u>En charla con <b>DIEZ</b>, Jorge Pineda aseguró sus objetivos con Leones a corto plazo, también fue claro con los jugadores que no cumplan con la disciplina, "si no se integra al 100%, es difícil hablar con la directiva para tomar decisiones", afirmó. <b>ENTREVISTA</b><b>¿Cómo se dio la oportunidad de llegar a Leones?</b><br />Hemos hablado y discutido situaciones relacionadas con el proyecto y las aspiraciones del equipo previo al torneo. Venimos con la disposición de buscar objetivos ya no a largo plazo, sino a corto plazo, confiando en formar un grupo fuerte y competitivo. Ojalá se pueda dar; el objetivo más inmediato es ascender.<b>¿Cuál es el objetivo de la directiva?</b><br />Ascender, esa es la pretensión de ellos. Nosotros estamos evaluando a algunos muchachos que puedan venir a apoyar y servir, para conformar un grupo fuerte y competitivo que nos permita consolidarnos y sacar resultados.<b>Tener a Marlon Peña como asistente, un jugador que usted dirigió y que ahora será su mano derecha.</b><br />Nos rodeamos de gente que conocemos. Es el caso del profe Tinto, que estará apoyándonos de cerca, junto al resto del cuerpo técnico, todo con un solo fin: hacer de Leones un equipo fuerte y competitivo.<b>¿Qué refuerzos buscan para el equipo?</b><br />He sido muy cuidadoso, no necesitamos un plantel amplio. Las jornadas de trabajo no funcionan bien con 28 o 30 jugadores, así que tomaremos decisiones sobre quiénes se quedan y quiénes salen.<b>¿Ficharán a Mario Martinez?</b><br />Estamos observando. Ellos se han acercado a la institución y daremos un comentario final, posiblemente el miércoles, para determinar qué plantel representará a Leones.<b>¿Cuánto cambia dirigir en segunda división con primera?</b><br />Son dos ligas diferentes; una es más profesional que la otra. Pero siempre dejan aprendizaje. De cada jugador se aprende, porque cada cabeza es un mundo. La experiencia es muy buena y lo importante es que esta nueva etapa sea la adecuada para desarrollar un mejor trabajo.<b>Sobre su salida de Choloma, ¿qué aprendizaje le dejó ese paso?</b><br />Hubo situaciones que nos privaron de hacer un mejor trabajo, pero prefiero no ahondar en eso y quedarme callado.<b>¿Seguirán Bryan Beckeles y Kevin Álvarez en el equipo?</b><br />A mí me gusta el jugador responsable. Puede ser Beckeles, Colón o cualquiera, pero si no se integra al 100%, es difícil hablar con la directiva para tomar decisiones.<br />