Jorge Pineda se olvida de Choloma y sueña con ascender a primera con Leones: "Nos privaron de hacer un mejor trabajo"

Ante ello, Leones confió en la experiencia que respalda al estratega catracho y le confió el proyecto de ascender a la Liga Nacional de Honduras . En el cuerpo técnico le acompañará Marlon Peña, quien dirigió al Independiente de Siguatepeque con el que estuvo cerca de lograr el ascenso.

Jorge Pineda comienza un nuevo reto en la segunda división del fútbol hondureño luego de su paso por Choloma en la máxima categoría del balompié catracho, en el que no pudo levantar el equipo y lo dejó en la última posición de la tabla de posiciones comprometiéndolos con el descenso.

El conjunto sampedrano, antes dirigido por el argentino, Héctor Vargas , llegó hasta los octavos de final en el Apertura 2025 de la segunda división, cuando enfrentó a Pumas de Santa Bárbara y caer derrotados por un marcador global de 4-1.

Jorge Pineda dirigirá su decimocuarto club en su carrera, siendo su tercer equipo en segunda división, anteriormente entrenó a Cuervos de San Luis y al Atlético Junior de Yoro, en liga nacional, participó con Marathón, Vida, Victoria, Hispano, Motagua, Necaxa, Juticalpa y Choloma . Internacionalmente estuvo al mando al Municipal Limeño y Jocoro de El Salvador y en Guatemala con Suchitepéquez .

Leones debutará ante Brasilia en el Clausura 2026 el próximo 7 de febrero en el estadio Olímpico Metropolitano y buscará iniciar con pie derecho en su camino rumbo al ascenso a la primera división del fútbol hondureño.

TAMBIEN VER: TABLA POSICIONES LIGA NACIONAL

En charla con DIEZ, Jorge Pineda aseguró sus objetivos con Leones a corto plazo, también fue claro con los jugadores que no cumplan con la disciplina, "si no se integra al 100%, es difícil hablar con la directiva para tomar decisiones", afirmó.

ENTREVISTA

¿Cómo se dio la oportunidad de llegar a Leones?

Hemos hablado y discutido situaciones relacionadas con el proyecto y las aspiraciones del equipo previo al torneo. Venimos con la disposición de buscar objetivos ya no a largo plazo, sino a corto plazo, confiando en formar un grupo fuerte y competitivo. Ojalá se pueda dar; el objetivo más inmediato es ascender.

¿Cuál es el objetivo de la directiva?

Ascender, esa es la pretensión de ellos. Nosotros estamos evaluando a algunos muchachos que puedan venir a apoyar y servir, para conformar un grupo fuerte y competitivo que nos permita consolidarnos y sacar resultados.

Tener a Marlon Peña como asistente, un jugador que usted dirigió y que ahora será su mano derecha.

Nos rodeamos de gente que conocemos. Es el caso del profe Tinto, que estará apoyándonos de cerca, junto al resto del cuerpo técnico, todo con un solo fin: hacer de Leones un equipo fuerte y competitivo.

¿Qué refuerzos buscan para el equipo?

He sido muy cuidadoso, no necesitamos un plantel amplio. Las jornadas de trabajo no funcionan bien con 28 o 30 jugadores, así que tomaremos decisiones sobre quiénes se quedan y quiénes salen.

¿Ficharán a Mario Martinez?

Estamos observando. Ellos se han acercado a la institución y daremos un comentario final, posiblemente el miércoles, para determinar qué plantel representará a Leones.

¿Cuánto cambia dirigir en segunda división con primera?

Son dos ligas diferentes; una es más profesional que la otra. Pero siempre dejan aprendizaje. De cada jugador se aprende, porque cada cabeza es un mundo. La experiencia es muy buena y lo importante es que esta nueva etapa sea la adecuada para desarrollar un mejor trabajo.

Sobre su salida de Choloma, ¿qué aprendizaje le dejó ese paso?

Hubo situaciones que nos privaron de hacer un mejor trabajo, pero prefiero no ahondar en eso y quedarme callado.

¿Seguirán Bryan Beckeles y Kevin Álvarez en el equipo?

A mí me gusta el jugador responsable. Puede ser Beckeles, Colón o cualquiera, pero si no se integra al 100%, es difícil hablar con la directiva para tomar decisiones.

​​​​