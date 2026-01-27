Mulet no le tiene miedo al América y avisa previo al debut en Concacaf: "mientras más hablen, mejor para nosotros"

<b>Y siempre hablando de ese tema, ¿crees que le ajuste a este Olimpia con el plantel que tiene? Acabas de mencionar que tiene buen equipo, pero es un equipo bastante joven, solo se han reforzado con un extranjero más. ¿Crees que les ajuste para poder sacar una buena llave a este América dentro de una semana?</b><br /><br />Sí, bueno, se fueron algunos compañeros, ahora llegó un compañero nuevo, pero bueno, nos sentimos con confianza, nosotros venimos bien haciendo nuestro trabajo, así que esperemos hacer un buen partido y pasar a la siguiente fase.<b>¿Por dónde consideras que puede estar la clave o el éxito de la Olimpia para superar esta llave? Por ahí decía Facundo que en casa hay que ser contundente, ¿pero crees que es suficiente? Conociendo, por ejemplo, la historia y lo emblemático que es el Estadio Azteca</b><br /><br />Sí, primero tenemos que hacer un buen partido acá y después ir allá y también hacer un buen partido, ¿no? Todavía no pudimos analizar nada con el profe, con el cuerpo técnico, así que después veremos los puntos que tenemos que atacarles, defendernos y nada, ir concentrados.<b>¿Cómo se están manejando todo esto? ¿Están pensando más en América o están pensando en la liga interna? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en el camerino y el profe qué les ha dicho?</b><br /><br />No, la verdad que yo, nosotros, los chicos estamos concentrados en el partido de mañana. Bueno, tenemos que hacer un buen partido ahora con Olancho, después con Juticalpa y después vendrá el América, ¿no? Sabemos que es muy importante ese partido, que toda la gente está esperando eso, nosotros también, pero bueno, primero tenemos dos partidos que tenemos que ganar.<b>Agustín, mencionaba Eduardo Espinel en conferencia de prensa sobre las capacidades de Jorge Álvarez y hoy por hoy lo considera el mejor jugador de Honduras. Vos que sos sudamericano, argentino, ¿crees vos que está para una liga suramericana? Quizás por la edad no, pero ¿le ves las cualidades a Jorge Álvarez?</b><br /><br />Sí, obvio, por la edad también, es joven todavía. Para mí tiene tiempo todavía de ir para afuera, de mostrar sus habilidades, ya todos saben que es muy buen jugador. Y sí, también estoy de acuerdo que es el mejor jugador de Honduras, ¿no? Y la edad está bien, es joven todavía, tiene tiempo para demostrar.<b>Más competencia te ha llegado con Raúl García en el mediocampo, ¿crees que puede hacer una buena dupla en ese mediocampo, recordando que se vienen partidos bastante seguidos, miércoles, domingo, y tomando en cuenta el torneo internacional que va a ser como la cúspide de ese torneo?</b><br /><br />Sí, bueno, estoy acostumbrado a tener buena competencia ahí en el medio, en los clubes que jugué, gracias a Dios. Fueron grandes y siempre tuve buenos compañeros, así que nada, siempre viene bien tener competencia, ¿no? Para uno estar en su mejor nivel y bueno, seguir así, metiéndole y demostrando.