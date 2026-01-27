Mulet no le tiene miedo al América y avisa previo al debut en Concacaf: "mientras más hablen, mejor para nosotros"

Agustín Mulet ya palpita el atractivo duelo que Olimpia sostendrá ante el América de México por la Champions de Concacaf, un compromiso internacional que ilusiona al plantel albo y que el mediocampista asume con total concentración y confianza. El argentino destacó la importancia de llegar enfocados, valoró la sana competencia en el mediocampo con la llegada de Raúl García, que eleva el nivel del equipo, y también se refirió a Jorge Álvarez, a quien no dudó en señalar como el mejor jugador de Honduras, resaltando sus cualidades y el potencial que tiene para dar el salto al fútbol internacional.

LA CONFERENCIA

Consultarte sobre el momento en el que cerraste el torneo anterior y has iniciado nuevamente como titular. ¿Qué crees que fue importante o ha sido clave para que vos pudieras finalmente encontrar un cupo en el equipo, convertirte casi en uno de los inamovibles del equipo del profe Espinel? ¿Y cómo ves todo lo que viene?



Bueno, la verdad, nada, llegué, como había dicho esa vez que me había acostado. Pero me puse bien físicamente, también con la confianza de los compañeros, ir sumando minutos y todo eso, ¿no? Me ayudó a llegar a este buen nivel que yo me estoy sintiendo y siento que tengo para dar más. Y, nada, después lo del partido con el América va a ser un hermoso partido, ¿no? Que, bueno, estamos esperando todo. Primero tenemos el partido con el Olancho también, que estamos concentrados en eso. Y, nada, después tocar ese partido que es muy importante para nosotros.

Hablando siempre del tema de Concacaf, ¿cómo estás viviendo este momento? Actual campeón o bicampeón con el Olimpia, pero ¿cómo lo vivís a nivel internacional también para tu carrera profesional?



No, también, como respondí recién, muy concentrado, con muchas ganas de jugar ese partido también, ¿no? Porque va a ser un partido muy mirado y muy importante para nosotros, para todos. Así que, bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera. Agustín, antes de que finalizara el campeonato pasado, hablábamos de las críticas que estaban sobre ustedes, los jugadores extranjeros, porque siempre se espera un poco más. ¿Cómo pasó toda esa lluvia de críticas para poder afianzarse de la manera como lo ha hecho en Olimpia? Yo creo que tomé las críticas de una buena manera, ¿no? Me preparé mejor y quería revertir la situación. Y, nada, creo que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando para llegar a un mejor nivel todavía, que yo me siento bien ahora. Y crees que este equipo está a la altura de enfrentar a un equipo tan poderoso como el América? Porque sabemos lo que es el América y la gente habla, será que Olimpia va a ser goleado, ¿aguantará? ¿Dónde crees que pase el tema para que Olimpia esté a la altura de enfrentar a un equipo tan grande como el América? No, yo creo que mientras más hablen, mejor para nosotros, porque vamos a ir más concentrados. Tenemos un muy buen equipo y vamos a competir de igual en igual contra ellos, no importa lo que tengan ellos, nosotros estamos muy bien, somos muy campeones, así que vamos a ir a hacer un buen trabajo.