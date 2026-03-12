Eddie Hernández marcó doblete y esta es la diferencia que le saca a sus rivales: tabla de goleadores del Clausura 2026

En un Torneo Clausura 2026 que promete emociones hasta el último suspiro, la tabla de goleadores de la Liga Hondubet sigue al rojo vivo. Aunque la paridad se mantiene entre varios artilleros, el cierre de la primera vuelta está dejando sorpresas en la pelea por la cima.

El delantero Eddie Hernández continúa encendido con el Real España. El experimentado atacante firmó un doblete ante Victoria en la más reciente jornada y llegó a 10 goles en el torneo, silenciando a quienes criticaron su fichaje al inicio de la temporada. Con olfato goleador intacto, el 'Cañonero del Aguán' deja claro que tiene casta y se perfila como el principal candidato al título de máximo artillero del Clausura 2026.

Detrás suyo se mantiene el uruguayo Rodrigo de Olivera, delantero del Motagua, quien no logró marcar en la última jornada y continúa con 7 goles en el campeonato. Aun así, el sudamericano sigue siendo una amenaza constante por su capacidad de definición y experiencia en el fútbol hondureño, donde ya sabe lo que es coronarse como rey del gol.

También con 7 tantos aparece Clayvin Zúniga, atacante de Olancho FC, quien tampoco pudo ampliar su cuenta tras quedarse sin anotar frente al Génesis PN en un partido que finalizó con un aburrido 0-0 en el cierre de la primera vuelta del Clausura 2026.

En la cuarta posición se encuentra Kilmar Peña, de Lobos UPNFM, con 6 goles. El delantero universitario tampoco logró hacerse presente en el marcador en la última fecha, pero sigue siendo uno de los atacantes más peligrosos del torneo.

Más abajo, la tabla mantiene un grupo de perseguidores que buscan recortar distancias. Edwin Solano (Platense), Yaudel Lahera (Victoria), Nicolás Messiniti (Marathón) y Jairo Róchez (UPNFM) continúan con 4 goles cada uno, luego de que ninguno lograra sumar en la jornada más reciente.