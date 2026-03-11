¡Motagua impone jerarquía y tumba a un reacio UPNFM para continuar como líder invicto del Clausura 2026!

Motagua se consolidó como superlíder del Clausura 2026 al derrotar 2-0 a los Lobos de la UPNFM en el estadio Chelato Uclés por la jornada 11, donde sufrió más de la cuenta en el arranque, pero terminó imponiendo jerarquía, pegada y oficio. Con este triunfo, las Águilas continúan volando en lo más alto de la tabla y enviando un mensaje claro al resto de competidores: el líder tiene nombre y viste de azul profundo. El duelo inició a toda velocidad y con un protagonista inesperado: los Lobos. Antes de que el reloj marcara el primer minuto, el marco de Luis Ortiz ya había sido estremecido en dos ocasiones. Primero, un disparo del veterano Roberto Moreira obligó a desviar al tiro de esquina, y acto seguido, un cabezazo de Aarón Zúniga llevó zozobra al área motagüense, avisando que el equipo estudiantil no llegaba a especular ni a encerrarse. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL Lejos de ser un arranque aislado, la UPNFM mantuvo su ímpetu y al minuto 2 ya sumaba tres tiros de esquina consecutivos, acorralando a un Motagua que no encontraba la pelota ni salía con claridad desde el fondo. Cada envío al área era una prueba para la zaga azul, que sufría con la intensidad y la presión alta de los Lobos.

Sin embargo, la calidad individual de los emplumados comenzó a emerger para equilibrar la balanza. Muy rápido y comorespuesta, al minuto 3' llegó la primera respuesta clara. “Zapatilla” Mejía filtró un balón retrasado desde la izquierda y Alejandro Reyes apareció a la altura de la media luna para rematar de derecha, pero el disparo salió defectuoso. Fue el primer aviso serio de que el líder no estaba dispuesto a ceder el protagonismo tan fácilmente. Con el paso de los minutos, Motagua se asentó mejor en el mediocampo, ajustó marcas y empezó a respirar con la pelota en los pies. El 'Zapatilla' Mejía parecía recobrar su nivel y se convirtió en un puñal por el costado izquierdo, Reyes comenzó a encontrar espacios entre líneas y De Olivera se ofrecía como referencia ofensiva. Los Lobos ya no llegaban con la misma frecuencia ni claridad, y el partido se inclinaba lentamente hacia el arco defendido por Alex Güity. El premio para los azules llegó al minuto 27', en una jugada que resumió el fútbol práctico y efectivo del líder. 'Zapatilla' Mejía se escapó por la banda izquierda, se quitó la marca y sirvió un centro raso al corazón del área. Alejandro Reyes recibió y su primer remate se estrelló en José García, pero el rebote le quedó nuevamente y, con frialdad, definió cruzado y rasante para el 1-0.

Motagua, ya con la ventaja, no renunció al ataque. Al minuto 32', el uruguayo Rodrigo De Olivera intentó aumentar la cuenta con un remate de volea desde fuera del área. Controló el balón a la altura del semicírculo y sacó un derechazo potente, pero su disparo se fue directo a las manos de Alex Güity. La segunda parte no pudo comenzar mejor para los locales. Apenas se habían disputado 17 segundos del complemento cuando Motagua liquidó buena parte de la historia. Dennis Meléndez robó un balón mal jugado por la manada universitaria y lo sirvió hacia la frontal, donde Rodrigo “Droopy” Gómez no perdonó: conectó de primera intención un disparo seco y colocado que dejó con una reacción tardía a Alex Güity para el 2-0. Con el marcador a su favor, Motagua gestionó los tiempos, pero siguió generando peligro. Al minuto 57', 'Zapatilla' Mejía volvió a aparecer, esta vez con un disparo potente que obligó a Alex Güity a lucirse. El guardameta universitario giró hacia su palo derecho y, con una estirada a una mano, desvió la pelota, evitando el tercero.

UPNFM no se resignó y buscó el descuento en el tramo final. Al 75', Jonathan Núñez armó una gran jugada individual, se sacó la marca de Carlos Palma y soltó un zurdazo fuerte que exigió al máximo a Luis Ortiz. El guardameta motagüense respondió en dos tiempos, controlando el balón tras el rebote y ahogando el grito de gol universitario. El ciclón azul tuvo en sus manos la oportunidad de convertir la victoria en goleada. Al minuto 79', Jefryn Macías desperdició una ocasión clarísima para el tercer tanto. Romario levantó un centro preciso desde la derecha y Macías ganó por alto, pero en lugar de dirigir con fuerza, picó demasiado el balón con la cabeza y lo mandó desviado. El epílogo del partido dejó otra historia dentro de la historia. En el 90+3, el árbitro señaló penal a favor de Motagua y Rodrigo De Olivera tomó la responsabilidad desde los once pasos, buscando su gol para coronar la noche. Sin embargo, Alex Güity, una de las figuras dignas de rescatar en la UPNFM, se vistió de héroe y adivinó el disparo del atacante uruguayo, deteniendo el lanzamiento y evitando una derrota más abultada. Al final, el 2-0 fue suficiente para que Motagua sellara una victoria sólida, reafirmara su condición de líder absoluto del Clausura 2026 y alimentara la ilusión de su afición con un equipo que sabe sufrir, reaccionar y golpear en los momentos justos.

FICHA TÉCNICA