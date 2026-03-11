¡Motagua impone jerarquía y tumba a un reacio UPNFM para continuar como líder invicto del Clausura 2026!

<b>UPNFM </b>no se resignó y buscó el descuento en el tramo final. Al 75', <b>Jonathan Núñez</b> armó una gran jugada individual, se sacó la marca de <b>Carlos Palma </b>y soltó un zurdazo fuerte que exigió al máximo a <b>Luis Ortiz</b>. El guardameta motagüense respondió en dos tiempos, controlando el balón tras el rebote y ahogando el grito de gol universitario.El ciclón azul tuvo en sus manos la oportunidad de convertir la victoria en goleada. Al minuto 79', <b>Jefryn Macías</b> desperdició una ocasión clarísima para el tercer tanto. <b>Romario</b> levantó un centro preciso desde la derecha y Macías ganó por alto, pero en lugar de dirigir con fuerza, picó demasiado el balón con la cabeza y lo mandó desviado.El epílogo del partido dejó otra historia dentro de la historia. En el 90+3, el árbitro señaló penal a favor de <b>Motagua</b> y <b>Rodrigo De Olivera</b> tomó la responsabilidad desde los once pasos, buscando su gol para coronar la noche. Sin embargo, <b>Alex Güity</b>, una de las figuras dignas de rescatar en la <b>UPNFM</b>, se vistió de héroe y adivinó el disparo del atacante uruguayo, deteniendo el lanzamiento y evitando una derrota más abultada.Al final, el 2-0 fue suficiente para que <b>Motagua </b>sellara una victoria sólida, reafirmara su condición de líder absoluto del Clausura 2026 y alimentara la ilusión de su afición con un equipo que sabe sufrir, reaccionar y golpear en los momentos justos.