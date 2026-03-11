Real España vs Victoria EN VIVO: Jeaustin Campos sorprende con su 11 titular en el Estadio Francisco Morazán

Liga Hondubet

EN DIRECTO | Real España recibe al Victoria por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

PRIMER TIEMPO
Real España
0
Victoria
0
    Real España recibe al Victoria por la jornada 11 del torneo Clausura. FOTOS PORTADA: Edwin Romero.

     Mario O. Figueroa
2026-03-11

¡Duelo por el liderato y por el no descenso! Así está catalogado este compromiso entre Real España vs Victoria que tiene condimentos importantes en la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

La Máquina busca recuperar el liderato con un triunfo, mientras que el Victoria podría tumbar a la realeza y dejar aún más en estado crítico al CD Choloma. El duelo arranca a las 7:30 PM en el Estadio Morazán.

REAL ESPAÑA: 22- Luis López; 28- Carlos Mejía, 4- Juan Manuel Capeluto, 19- Daniel Aparicio, 6- Devron García; 10- Jhow Benavidez, 14- Jack Baptiste 27- Ángel Girón, 36- Roberto Osorto, 54- Mike Arana; 30- David Sayago.

VICTORIA: 12- Michaell Perello; 48- Samuel Card, 2- Matías Martínez, 4- Elvin Casildo, 16- Avner Portillo; 5- Allan Banegas, 20- Rodolfo Espinal, 24- José Sánchez, 33- Juan Carlos García; 38- Luis Hernández y 9- Rolando Blackburn.

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

