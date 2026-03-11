Lavallén se molesta con los aficionados de Marathón y responde en conferencia: "Abran el curso y saquen la licencia"

<b>Sus valoraciones de este partido. Y después de ese empate, ¿qué considera que fue lo más complicado de la noche?</b><br /><br />Fue un partido disputado, lamentablemente la cancha no nos ayudaba. También tuvimos la pelota bastante tiempo, pero para dar el último pase la precisión cuesta. Y nada, fue un partido disputado. Ellos hicieron su trabajo, lo hicieron bien. Trataron de cerrarse lo más posible en su campo y nosotros no tuvimos la precisión para poder entrar. No vi la jugada de Vega, no sé bien qué pasó. Pero bueno, fue un partido complicado. Un rival que necesita puntos y sabíamos que iba a ser así, peleado, y que si no lo abríamos en el primer tiempo después partiría sin puntos.<b>Termina la primera vuelta del torneo Clausura. Por ahí Marathón no está en las posiciones que al menos uno esperaría en el papel que estuviera. ¿Qué aprendizaje le deja esta primera vuelta y qué puede esperar la afición y el público en general de Marathón en la próxima vuelta?</b><br /><br />Lo mismo que hemos hecho mientras hemos estado aquí. Un equipo que sale a todos los estadios a tratar de ganar. Hoy creo que la postura fue clara. El equipo salió a proponer, salió a atacar. A veces entra, a veces no entra. Eso vamos a seguir proponiendo. Es nuestra forma de jugar y no la vamos a cambiar. Así que seguiremos intentando, seguiremos mejorando y trabajando para que podamos estar más certeros a la hora de tener posibilidad de gol, tener más posibilidades de gol.<b>¿A qué se le puede achacar el tema de que hace una semana se le ganó a Olimpia y hoy cuesta contra Choloma? Creo que cuesta más de lo que se esperaba. ¿A lo que es el torneo, a lo que Marathón deja de hacer, a qué se le puede culpar?</b><br /><br />No culparía nada. Primero, los jugadores son personas y las personas no son máquinas. Las personas tienen un momento brillante y algún momento en donde se puede bajar el rendimiento. Sin duda el hecho de jugar con equipos que te salen a jugar un poco más es muchas veces más fácil. Siempre ese tipo de partidos, si vos lo abrís rápido, por ejemplo el otro día con Motagua se abrió a los cinco minutos y después lo empató Choloma, pero bueno, fue otro partido. Cuando el rival está cómodo también con el empate, porque Choloma, lo que vi, más allá de que necesita los puntos y todo, al final estaba más cómodo con el empate también, no apuraba en el juego como para ganar el partido, estaba buscando alguna contra. Entonces es así el fútbol. Cuando el rival está cómodo con un resultado y no arriesga demasiado y se defiende, si vos lo abrís, posiblemente cuando el rival salga a jugar le podés hacer más goles. Cuando no abrís el partido pasan este tipo de cosas. Cuando jugás con equipos que te proponen un poco más, ahí tenés más espacio y se dan partidos con más situaciones.