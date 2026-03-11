Lavallén se molesta con los aficionados de Marathón y responde en conferencia: "Abran el curso y saquen la licencia"

Tras el empate sin goles entre Marathón y CD Choloma, el técnico Pablo Lavallén defendió el funcionamiento de su equipo y atribuyó la falta de triunfo principalmente a la ausencia de gol. El entrenador aseguró que su equipo mantuvo la idea de juego pese al resultado y explicó que el problema radica en la definición: “El fútbol es un juego de goles. Cuando no hacés goles parece que está todo mal”, afirmó. Lavallén también dejó uno de los momentos más tensos de la conferencia al referirse al cruce que tuvo con algunos aficionados en las vallas del Rubén Deras. El entrenador argentino reveló que les respondió directamente a quienes criticaban a ciertos jugadores y lanzó un mensaje que generó expectativa: “En dos semanas se van a dar cuenta cuando miren las noticias, porque yo les decía que se acuerden de esos nombres a los que ellos criticaban”, comentó.

El entrenador de Marathón también defendió su trayectoria y respondió a quienes cuestionan sus decisiones desde las tribunas. Con tono firme, recordó su experiencia en el fútbol y dejó un dardo a los críticos: “Hace más de cuarenta años que estoy ligado al fútbol... el fútbol es un trabajo en donde todo el mundo opina y cree que sabe, pero son muy poquitos los que lo juegan y muy poquitos los que dirigen”. Incluso ironizó sobre quienes no están de acuerdo con su manejo del equipo: “Si no están de acuerdo, abran el curso, saquen la licencia, promuévanse y dirijan”, sentenció.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE PABLO LAVALLÉN --

Sus valoraciones de este partido. Y después de ese empate, ¿qué considera que fue lo más complicado de la noche?



Fue un partido disputado, lamentablemente la cancha no nos ayudaba. También tuvimos la pelota bastante tiempo, pero para dar el último pase la precisión cuesta. Y nada, fue un partido disputado. Ellos hicieron su trabajo, lo hicieron bien. Trataron de cerrarse lo más posible en su campo y nosotros no tuvimos la precisión para poder entrar. No vi la jugada de Vega, no sé bien qué pasó. Pero bueno, fue un partido complicado. Un rival que necesita puntos y sabíamos que iba a ser así, peleado, y que si no lo abríamos en el primer tiempo después partiría sin puntos. Termina la primera vuelta del torneo Clausura. Por ahí Marathón no está en las posiciones que al menos uno esperaría en el papel que estuviera. ¿Qué aprendizaje le deja esta primera vuelta y qué puede esperar la afición y el público en general de Marathón en la próxima vuelta?



Lo mismo que hemos hecho mientras hemos estado aquí. Un equipo que sale a todos los estadios a tratar de ganar. Hoy creo que la postura fue clara. El equipo salió a proponer, salió a atacar. A veces entra, a veces no entra. Eso vamos a seguir proponiendo. Es nuestra forma de jugar y no la vamos a cambiar. Así que seguiremos intentando, seguiremos mejorando y trabajando para que podamos estar más certeros a la hora de tener posibilidad de gol, tener más posibilidades de gol. ¿A qué se le puede achacar el tema de que hace una semana se le ganó a Olimpia y hoy cuesta contra Choloma? Creo que cuesta más de lo que se esperaba. ¿A lo que es el torneo, a lo que Marathón deja de hacer, a qué se le puede culpar?



No culparía nada. Primero, los jugadores son personas y las personas no son máquinas. Las personas tienen un momento brillante y algún momento en donde se puede bajar el rendimiento. Sin duda el hecho de jugar con equipos que te salen a jugar un poco más es muchas veces más fácil. Siempre ese tipo de partidos, si vos lo abrís rápido, por ejemplo el otro día con Motagua se abrió a los cinco minutos y después lo empató Choloma, pero bueno, fue otro partido. Cuando el rival está cómodo también con el empate, porque Choloma, lo que vi, más allá de que necesita los puntos y todo, al final estaba más cómodo con el empate también, no apuraba en el juego como para ganar el partido, estaba buscando alguna contra. Entonces es así el fútbol. Cuando el rival está cómodo con un resultado y no arriesga demasiado y se defiende, si vos lo abrís, posiblemente cuando el rival salga a jugar le podés hacer más goles. Cuando no abrís el partido pasan este tipo de cosas. Cuando jugás con equipos que te proponen un poco más, ahí tenés más espacio y se dan partidos con más situaciones.

Hoy también por grandes tramos en la segunda parte miramos a un Choloma que les quitó el balón, que también tuvo mayor cantidad de transiciones de juego. El ingreso de los tres cambios de un solo, ¿la idea era ir más al ataque o era revolucionar el mediocampo en ese momento?



Yo no vi que nos sacaran el balón. Lo que vi es que sí, cuando nosotros no terminamos de generar los ataques nos hacían transiciones, por eso no tenés más el balón. Una transición es una acción en donde la tocan dos o tres jugadores y en cinco segundos está en el área. Cuando te sacan el balón, por lo general te hacen veinte o treinta toques y vos estás corriendo atrás de la pelota. Por eso eso no lo vi en ningún momento del partido. Y los cambios tienen que ver con refrescar a los jugadores de ataque. Fueron todos cambios queriendo ganar el partido. No pudimos encontrar tampoco la claridad. Llegamos hasta el tres cuartos, llegamos hasta el borde del área y después nos faltó ese toque preciso para podernos descargar al arquero. Pero en ningún momento vi que el rival nos sacó la pelota. Por lo menos es la impresión que yo tengo, tendré que mirar el partido de vuelta. Lo que vi es que nos contragolpearon los últimos siete, ocho o diez minutos que tapó Rougier. Esa es una transición, un pelotazo, un balonazo. Que te dominen y te toquen el balón es otro tipo de dominio y creo que en más de treinta y pico de partidos que llevamos acá en la Liga ningún equipo nos hizo eso.



Hay que también ser autorreflexivos. Marathón prácticamente ha sido un desastre la primera vuelta. Nosotros entrenamos con la misma forma y los mismos métodos que en la primera vuelta. Habría que preguntarse qué hacen los rivales también, porque ahora el torneo está mucho más comprimido. Hay muchos rivales que no estaban en el mes pasado peleando por algunos senderos, por clasificar, y hay equipos que están sacando una buena cosecha de puntos. Sin duda los otros habrán mejorado. Nosotros no estamos encontrando el gol porque en realidad el fútbol hace mucho tiempo dejó de ser subjetivo. Hoy lo vuelvo a mirar de una forma y yo lo miro de otra. Pero cuando vamos a los datos, los datos son duros.



Si yo la tengo de noventa minutos, la tengo sesenta, di quinientos pases y erré cinco goles y el rival bate una vez al arco, el resultado puede ser 0 a 0. Pero en realidad estamos haciendo las cosas. El fútbol es un juego de goles. Cuando no hacés goles parece que está todo mal y si hacés un gol, por ahí atacás una vez y hoy Choloma que sacó el gol, hubiese sido un planteamiento perfecto del entrenador, un excelente funcionamiento del equipo. Entonces está todo condicionado con el gol y con el resultado. Nosotros lamentablemente no podemos trabajar con eso. Nosotros tenemos que trabajar antes, preparar de qué forma vamos a enfrentar cada partido, cuál es el estilo del equipo para jugar.



Para nosotros no existe el ganar como sea. Para nosotros el ganar se gana por una forma. Después hay herramientas: juego corto, juego largo, transición, posesión, hay un montón. Pero sin duda lo que nos está faltando ahora es el gol. Si hubiésemos hecho goles como tuvimos la posibilidad con Platense, con Lobos el primer partido, con Victoria, varios de los partidos que hemos batido, seguramente teníamos más puntos. Pero bueno, no pudimos hacer los goles y parece que está todo mal. Nosotros seguimos creyendo en que el trabajo tiene que tener una línea. No se puede ganar de cualquier manera porque la línea de cualquier manera no está en ningún libro. Pegarle para arriba y cabecear y ver si puede hacer un gol, eso es para jugar una cascarita o para jugar una potra. Doce puntos de treinta y tres con Pablo. A la gente en las graderías no le gusta ver a Marathón en la tabla media. Se acostumbraron al primer torneo arriba. ¿Esto hizo que la gente lo calentara a usted con los reclamos? Lo vimos que se acercó ahí con unos aficionados. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Pablo?



No, no. Primero sí estoy reconociendo que los resultados no son los que esperábamos nosotros. Los métodos son los mismos que utilizamos en el torneo anterior y bueno, ahora no están entrando. Simplemente eso, me acerqué a comentarles a algunos hinchas que son aficionados del Marathón y que están permanentemente reclamando por qué juega uno y por qué juega el otro. A veces está bueno poder explicarles y hacerles entender que hay una forma. Yo soy un profesional de esto. Hace más de cuarenta años que estoy ligado al fútbol, más, casi cincuenta te diría, y sé que hay una forma de trabajar. Pero bueno, el fútbol es un trabajo en donde todo el mundo opina y cree que sabe. Son muy poquitos los que lo juegan y son muy poquitos los que dirigen también. Entonces algún chiste debe tener, porque si no lo haría todo el mundo, porque es el deporte más popular del universo. Entonces si hay mucha gente que no lo puede jugar y hay mucha gente que no puede sacar una licencia para dirigir y para entrenar un equipo, alguna dificultad debe tener, no debe ser tan fácil. A veces hay que acercarse y explicarles para que no quede en un reproche de que yo veo que hay algún jugador que no me gusta y por eso lo critico. Nosotros vemos a los jugadores más que la familia y mucho más que los aficionados.



Los aficionados lo ven noventa minutos cada semana y yo lo tengo tres horas todos los días. Imagínate si no los conozco y si no sé lo que me puede dar cada uno. Y bueno, si no están de acuerdo, es como se dice en mi país: abran el curso, saquen la licencia, promuévanse y dirijan. Nosotros trabajamos de esto y sabemos que tenemos que tener una línea de trabajo. A veces las cosas se dan, a veces las cosas no se dan. El funcionamiento y las formas son las mismas. No cambiamos en nada. Pero bueno, a veces la pelotita no entra.