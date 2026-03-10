Eddie Hernández y las revelaciones de un trotamundo: "Ahí mismo con su ritual y oración lo sacrificaron; la sangre corría"

<b>—Tu experiencia en Motagua no fue tan buena en cuanto a títulos. ¿Cómo la tomás, tomando en cuenta que tuviste varios regresos y salidas al extranjero?</b><br /><br />Tuve muchas salidas y etapas en el exterior. Mi llegada a Motagua me ilusionó muchísimo por lo que el club representó en mi niñez. Estar dentro de la institución fue algo muy bonito, defender los colores que de niño apoyaba pero ya como profesional me llenaba mucho. Lastimosamente no logré quedar campeón; perdí tres finales con el equipo. Las veces que Motagua salió campeón yo estaba en el exterior, por cosas del destino. No tuve la oportunidad de ser campeón con ellos, pero el tiempo que estuve lo disfruté y lo valoré muchísimo.