José Molina habla de su cáncer, su extraño debut en España y qué lo sedujo para venir a Honduras: "Si me voy en el 2036 es que todo ha sido perfecto"

<b>¿Cuál es la mayor exigencia de la Federación: la clasificación al Mundial o sentar las bases para un proceso a largo plazo? </b>"El proyecto a largo plazo y el proceso, pero también con el objetivo de esa clasificación para el Mundial, es que no está reñida una cosa con la otra. Son cuatro años largos que vamos a tener para trabajar, para intentar conseguir esa clasificación, vamos a tener tiempo y hay que empezar a plantear el surgimiento desde ya, lógicamente, desde el primer momento, y eso es lo que vamos a hacer, pero el objetivo a largo plazo es esa clasificación".<b>Mucha gente cree que el éxito pasa por tener legionarios en buenas ligas para que pesen en la Selección y otros piensan que la clave es montar una buena de futbolistas de la liga local. ¿Usted cómo lo ve?</b>"Creo que la clave está en que todo futbolista hondureño juegue donde juegue, quiera venir a la selección, se comprometa a trabajar por la Selección, que entre todos seamos capaces de formar un equipo, de formar un grupo, de formar una familia, que empujemos todos juntos. No creo que tenga que ser de aquí, de afuera. Yo lo tengo claro, las puertas de la Selección están abiertas para todo el mundo que demuestre su calidad, para todo el mundo que demuestre su compromiso, para todo el mundo que quiera ayudar y ser ayudado dentro de un grupo y empujar hacia el mismo sitio. A partir de ahí, yo tomaré las decisiones que entienda en cada momento que son las mejores para la selección hondureña. Ni para mí, ni para el jugador, sino que la mejor decisión para ayudar a la Selección a ganar. Con los jugadores que en cada momento entienda que están mejor preparados para ello. Los jugadores de Honduras juegan en cualquier otro sitio. Eso no va a ser de por sí determinante. Depende en qué liga juegues, a lo mejor tu nivel es más alto, tu nivel físico es más fuerte o es más resistente. Puede haber diferencias, pero buenos futbolistas hay en todos los sitios".