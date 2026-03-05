José Molina y Francis Hernández mueven sus contactos: Honduras entrenará en prestigiosa sede en España

Se está previsto que el 23 de marzo la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> llegue a la capital española Madrid de cara al compromiso amistoso que será el 31 de marzo.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/keyrol-figueroa-asi-perfila-primera-convocatoria-jose-francisco-molina-honduras-BG29497125#image-1" target="_blank">El rival es Perú</a></b>, selección sudamericana que también estará estrenando al entrenador brasileño Mano Menezes, nombrado el pasado 29 de enero.<b>Honduras y Perú </b>se enfrentarán en el estadio Municipal de Butarque de la ciudad de Leganés (Madrid) donde el Club Deportivo Leganés, disputa sus encuentros como local en la segunda división española.<b>José Francisco Molina y Francis Hernández</b> mueven sus contactos para el tema de concentración y entrenamientos, eligieron la prestigiosa Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia) una de la sedes del Atlético de Madrid de LaLiga española, informó TVC.Y además, es escenario de formación de los jóvenes talentos de los Colchoneros, campos de entrenamiento de selecciones de España. Es la elección para <b>la concentración de Honduras en Europa.</b>Para junio, la Selección de Honduras tratará de lograr dos amistosos, entre las fechas del 1 y 9, antes del comienzo del Mundial 2026 donde potencialmente las selecciones que competirán realizarán sus últimos fogueos.