José Molina y Francis Hernández mueven sus contactos: Honduras entrenará en prestigiosa sede en España

En los próximos días se estará girando la convocatoria oficial y debido que es Fecha FIFA los citados tendrán varios días de concentración.

La Selección de Honduras está en plena planificación de cara al primer juego amistoso que sostendrá en el 2026 y de paso el debut del entrenador español José Francisco Molina junto a su compatriota y director deportivo Francis Hernández.

Se está previsto que el 23 de marzo la Selección de Honduras llegue a la capital española Madrid de cara al compromiso amistoso que será el 31 de marzo.

El rival es Perú, selección sudamericana que también estará estrenando al entrenador brasileño Mano Menezes, nombrado el pasado 29 de enero.

Honduras y Perú se enfrentarán en el estadio Municipal de Butarque de la ciudad de Leganés (Madrid) donde el Club Deportivo Leganés, disputa sus encuentros como local en la segunda división española.

José Francisco Molina y Francis Hernández mueven sus contactos para el tema de concentración y entrenamientos, eligieron la prestigiosa Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia) una de la sedes del Atlético de Madrid de LaLiga española, informó TVC.

Y además, es escenario de formación de los jóvenes talentos de los Colchoneros, campos de entrenamiento de selecciones de España. Es la elección para la concentración de Honduras en Europa.

Para junio, la Selección de Honduras tratará de lograr dos amistosos, entre las fechas del 1 y 9, antes del comienzo del Mundial 2026 donde potencialmente las selecciones que competirán realizarán sus últimos fogueos.