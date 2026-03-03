La Selección

Javier Atala: motivo del fichaje de Francisco Molina y enumera los currículums: "Queremos la clasificación para Honduras"

Javier Atala aseveró que buscan replicar los trabajos de la Selección de España y confirmó que entrenadores de Sudamérica están en el radar.

2026-03-03

El presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala, explicó que la elección de José Francisco Molina como nuevo técnico de Honduras respondió a un análisis minucioso de casi 20 currículums, que luego se redujeron a 13 finalistas, entre ellos varios entrenadores europeos y sudamericanos, siendo mayoría los españoles por su proceso formativo y actualidad competitiva.

Atala detalló que Molina fue el perfil que mejor se adapta al fútbol hondureño y al proyecto a largo plazo, con una planificación inmediata que incluye seguimiento a la Liga Nacional, reuniones con entrenadores y preparación del amistoso ante Perú en Madrid, además de microciclos de trabajo.

Asimismo, reconoció que la dolorosa eliminación rumbo al Mundial de Norteamérica dejó lecciones importantes, especialmente en la necesidad de ampliar la base de jugadores y fortalecer el proceso para evitar repetir los errores del pasado.

LA ENTREVISTA

¿Cuáles fueron las claves determinantes para la llegada de Francisco Molina?

Yo creo que Francis nos presentó como 20 currículums, estudiamos los varios currículums, llegamos a 13 currículums y al final José Molina fue el que más nos gustó y que se podía adaptar más rápido al fútbol hondureño y esa fue la experiencia que dimos de José Molina el día de hoy, la presentación del día de hoy.

¿Han tenido alguna petición más sobre partidos amistosos ustedes dentro de la planificación para este año? ¿Volverá a seleccionarse?

No, ahorita tenemos para lo que hablamos a finales de marzo, para el 30 vamos a tener el partido contra Perú en España, ya tenemos para junio, antes del Mundial ya va a haber dos partidos, ya se están negociando, ya después en la otra fecha FIFA ya son eliminatorios, son procesos ya de selecciones, de concursos.

Muy bien, ahora, ¿la opción uno siempre fue un español, por el hecho de que Francis es director deportivo español, o sí se vieron currículums, por ejemplo, de gente de Sudamérica o de otros sectores del mundo?

No, se vieron currículums de Sudamérica, se vieron de otros países de Europa, pero la mayor parte eran españoles los que tenían el currículum. Yo creo que ellos venían de un buen proceso allá en España, mira que la mejor selección del mundo ahorita es la española, ellos han estado en el proceso del entrenador español que está en la selección nacional, ellos han estado en todo ese proceso y yo creo que esas cosas que vamos a replicar, parte de lo que han hecho allá, las vamos a replicar aquí en Honduras.

¿La inversión es mayor de procesos anteriores o es similar?

Yo creo que una inversión a corto plazo es menor, tal vez a largo plazo puede ser mayor, pero al final se está trabajando para los objetivos, los objetivos de 8 años, tener el elemento humano que nos sirva por 8 años. Nosotros tuvimos un problema en la legislatura pasada que no teníamos, o sea, el jugador lo expulsaban o se golpeaba, no teníamos un repuesto y esas cosas. Tenemos que ir armando que tengamos más inventario de jugadores para un proceso a largo plazo.

¿Cuál será la agenda de trabajo del nuevo técnico en sus primeros días?

Yo creo que ahorita va, ya lo dijo en el discurso, va a ir a ver los partidos de Liga Nacional este fin de semana, no sé cuál va a ir a ver. Tiene reuniones con todos los entrenadores de la Liga Nacional y empezar a trabajar ya, ir a conocer más a los jugadores para allá, porque ya se nos acerca el 23 el microciclo y el 31 jugamos allá en Madrid.

Las condiciones son diferentes en España a lo que nosotros podemos ofrecer, ¿cómo estará ese apoyo y qué le ha ofrecido desde la Comisión de Selecciones para poder desarrollar este proyecto enorme de Selección Nacional?

Yo creo que al final todos tenemos una meta de trabajar en conjunto, hemos trabajado siempre con la Federación y la Comisión, estamos trabajando juntos para el proceso. Lo que todos queremos es una clasificación, estamos trabajando, pero sí hay que hacer una base mayor, empezar de abajo para ir creciendo y tener una mejor selección de jugadores y competir y que volvamos como Honduras a competir hasta la parte final y clasificar a un Mundial.

Ahora, presidente, preguntarle, ¿cómo está esa planificación en cuanto al conocimiento de futbolistas? Porque Francis Hernández tienen poco tiempo, igual el técnico nacional Molina viene llegando, ¿cómo es ese proceso para que se vayan empapando pensando ya primero en este primer partido amistoso contra Perú?

Ahora ya todos los partidos los puedes ver en los diferentes medios, ya han visto todos los partidos de la eliminatoria pasada, han visto los partidos ya de la Liga Nacional, entonces ya estamos informados. No era como antes que tenías que ir a ver los jugadores, ahora están informados, hasta el análisis le mandan jugador por jugador las plataformas que existen ahora. Entonces yo creo que el comienzo es un poquito más fácil cuando agarramos un entrenador, pero sí es un trabajo difícil y complicado para conseguir lo que andan buscando nuestros entrenadores.

Una pregunta más personal, cuando se recibió un golpe tan duro como el de noviembre, de no haber clasificado, ¿para usted qué significa seguir al frente de esta comisión, creer en estos nuevos proyectos?

Yo creo que fue un golpe para todos, fue un golpe duro, yo creo que hasta hoy salgo en las noticias, porque nosotros sí creíamos que íbamos a clasificar, estábamos ya antes del partido en Nicaragua, yo creo que era ganar el partido y clasificar, no se dio la cosa, pero eso ya es historia. Ahora enfoquémonos en lo que viene ahorita, siempre hay que apoyar. A nosotros nos ha gustado el fútbol, nosotros estamos haciendo esto para el apoyo al fútbol de Honduras, que Honduras crezca, que los 10 millones de hondureños siempre estemos contentos con la Selección y tener un objetivo claro para la clasificación a un Mundial y eso que nos gusta a todos es trabajar, lo hacemos porque nos gusta y es trabajar para mejorar las cosas del país.

