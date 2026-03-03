Javier Atala: motivo del fichaje de Francisco Molina y enumera los currículums: "Queremos la clasificación para Honduras"

El presidente de la <b>Comisión de Selecciones, Javier Atala</b>, explicó que la elección de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jose-francisco-molina-honduras-seleccion-llegada-aeropuerto-sps-tegucigalpa-JM29520595" target="_blank">José Francisco Molina</a> </b>como nuevo técnico de <b>Honduras </b>respondió a un análisis minucioso de casi 20 currículums, que luego se redujeron a 13 finalistas, entre ellos varios entrenadores europeos y sudamericanos, siendo mayoría los españoles por su proceso formativo y actualidad competitiva.<b>Atala </b>detalló que<b> Molina</b> fue el perfil que mejor se adapta al fútbol hondureño y al proyecto a largo plazo, con una planificación inmediata que incluye seguimiento a la Liga Nacional, reuniones con entrenadores y preparación del amistoso ante Perú en<b> Madrid</b>, además de microciclos de trabajo.Asimismo, reconoció que la dolorosa eliminación rumbo al <b>Mundial de Norteamérica</b> dejó lecciones importantes, especialmente en la necesidad de ampliar la base de jugadores y fortalecer el proceso para evitar repetir los errores del pasado.