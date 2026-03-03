Javier Atala: motivo del fichaje de Francisco Molina y enumera los currículums: "Queremos la clasificación para Honduras"

El presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala, explicó que la elección de José Francisco Molina como nuevo técnico de Honduras respondió a un análisis minucioso de casi 20 currículums, que luego se redujeron a 13 finalistas, entre ellos varios entrenadores europeos y sudamericanos, siendo mayoría los españoles por su proceso formativo y actualidad competitiva. Atala detalló que Molina fue el perfil que mejor se adapta al fútbol hondureño y al proyecto a largo plazo, con una planificación inmediata que incluye seguimiento a la Liga Nacional, reuniones con entrenadores y preparación del amistoso ante Perú en Madrid, además de microciclos de trabajo. Asimismo, reconoció que la dolorosa eliminación rumbo al Mundial de Norteamérica dejó lecciones importantes, especialmente en la necesidad de ampliar la base de jugadores y fortalecer el proceso para evitar repetir los errores del pasado.

LA ENTREVISTA

¿Cuáles fueron las claves determinantes para la llegada de Francisco Molina? Yo creo que Francis nos presentó como 20 currículums, estudiamos los varios currículums, llegamos a 13 currículums y al final José Molina fue el que más nos gustó y que se podía adaptar más rápido al fútbol hondureño y esa fue la experiencia que dimos de José Molina el día de hoy, la presentación del día de hoy. ¿Han tenido alguna petición más sobre partidos amistosos ustedes dentro de la planificación para este año? ¿Volverá a seleccionarse? No, ahorita tenemos para lo que hablamos a finales de marzo, para el 30 vamos a tener el partido contra Perú en España, ya tenemos para junio, antes del Mundial ya va a haber dos partidos, ya se están negociando, ya después en la otra fecha FIFA ya son eliminatorios, son procesos ya de selecciones, de concursos. Muy bien, ahora, ¿la opción uno siempre fue un español, por el hecho de que Francis es director deportivo español, o sí se vieron currículums, por ejemplo, de gente de Sudamérica o de otros sectores del mundo? No, se vieron currículums de Sudamérica, se vieron de otros países de Europa, pero la mayor parte eran españoles los que tenían el currículum. Yo creo que ellos venían de un buen proceso allá en España, mira que la mejor selección del mundo ahorita es la española, ellos han estado en el proceso del entrenador español que está en la selección nacional, ellos han estado en todo ese proceso y yo creo que esas cosas que vamos a replicar, parte de lo que han hecho allá, las vamos a replicar aquí en Honduras. ¿La inversión es mayor de procesos anteriores o es similar? Yo creo que una inversión a corto plazo es menor, tal vez a largo plazo puede ser mayor, pero al final se está trabajando para los objetivos, los objetivos de 8 años, tener el elemento humano que nos sirva por 8 años. Nosotros tuvimos un problema en la legislatura pasada que no teníamos, o sea, el jugador lo expulsaban o se golpeaba, no teníamos un repuesto y esas cosas. Tenemos que ir armando que tengamos más inventario de jugadores para un proceso a largo plazo.