Vargas presume los millones que le dejó a Olimpia y revela drogas en Liga Nacional: "El equipo que tuvo Troglio lo armé yo"

<b>— ¿Qué ha pasado con su carrera como entrenador? ¿Ya está retirado?</b><br /><br />No, esperando. Esperando porque la otra vez, cuando salvé a Juticalpa del descenso, me invitó Joel Sandoval a seguir con el equipo, pero Juticalpa de San Pedro me queda lejos. Mi hija se estaba graduando de medicina, había que acompañarla, no lo había hecho nunca en todo este tiempo, tantos años trabajando. Entonces me dediqué a eso y ahora tiene que ver si me enamora el proyecto o lo continúo. Si no, espero hasta que salga algo que me seduzca en la parte del trabajo, del proyecto.<b>— ¿Cómo cataloga usted sus últimos cinco años como entrenador?</b><br /><br />Ahí tengo una estadística que sacaron de una página donde fui el entrenador con mejor promedio durante el año 2022. En ese año sale campeón Motagua, que perdimos la final nosotros, y después campeón Troglio con Olimpia. A mí me tocó como en España, en 7 meses, llegar a un equipo último, meterlo en la final, ganar un partido de la final y por diferencia de goles perdimos el campeonato. Y el siguiente torneo llegamos a la semifinal de Concacaf después de haber ganado a Real Estelí y a dos equipos de Costa Rica.Así que estamos hablando de hace 3 años atrás. Luego vinieron los otros proyectos que realmente, del Vida, por ejemplo, yo me fui. Me fui porque me parece que era un proyecto que don Luis Cruz aportó muchísimo dinero, pero no tuvo la persona que lo sepa guiar. Después el caso de Olancho también me quedaba lejos y tampoco quería seguir por mucho tiempo.Acá es por eso, es mejor esperar un proyecto que realmente tenga esa consolidación y que no esté tan lejos, porque realmente ir a veces hasta Juticalpa o ir a veces hasta Tocoa, a esta edad me representa ya estar muy lejos de la familia.<b>— ¿Es mal agradecido un sector de los aficionados que lo ponen como acabado?</b><br /><br />Tengo 10 torneos dirigidos, de los últimos que gané, de los 10 gané 6 campeonatos. O sea, 4 de Liga. El único técnico que ganó con 2 equipos diferentes, llámese Primitivo Maradiaga, llámese Troglio, llámese Diego Vázquez, el único que ganó con 2 equipos diferentes fui yo. Encontré un Marathón muy complicado en su momento, lo puse en los primeros lugares. Clasifiqué 4 veces con Marathón. Agarré un equipo último con España, lo metí primero. Si alguien tiene el currículum mejor que yo aquí en el país, ahí yo dejaría el fútbol. Si alguien tiene un currículum de los últimos 10 años, yo dejo el fútbol.<b>— ¿Ni Troglio, ni Diego?</b><br /><br />Ni Troglio, ni Diego. El equipo que tuvo Troglio lo armé yo, fue un proyecto en Olimpia. Ahí te puedo decir quién hice debutar: desde Patón Mejía, Chirinos, Pinto, Benguché, Carlitos Pineda. Así que la base de todo lo que Troglio logró lo hice yo con el Olimpia. Le hice ganar más de 100 millones de lempiras a Olimpia, cosa que no hizo ningún técnico.