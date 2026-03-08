Menjívar da la noticia que toda Honduras estaba esperando previo al amistoso ante Perú: "Lo consideré necesario..."

El guardameta no ocultó su emoción por volver a jugar con <b>Honduras </b>y señaló que la última palabra de convocarlo la tiene el estratega <b>José Francisco Molina</b>: "La selección es lo máximo, ponerse esa camiseta es un orgullo. Ahora, la decisión queda en manos del cuerpo técnico", cerró diciendo.Cabe señalar que la <b>Selección de Honduras </b>enfrentará a <b>Perú </b>en un amistoso internacional a realizarse el próximo 31 de marzo en España y dicho encuentro marcará el debut oficial de <b>José Francisco Molina</b>.