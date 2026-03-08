Menjívar da la noticia que toda Honduras estaba esperando previo al amistoso ante Perú: "Lo consideré necesario..."

Después de varias semanas de incertidumbre, Edrick Menjívar rompió el silencio y la noche de este domingo anunció para sorpresas de todos que se pone a la disposición para volver a formar parte de la Selección Nacional de Honduras. Tras el clásico donde Olimpia empató 1-1 ante Real España por el cierre de la primera vuelta del Clausura 2026, el arquero hondureño informó que se retractó de su decisión de no volver a vestir la camiseta de la escuadra hondureña.

Con la llegada del técnico español José Francisco Molina y del director deportivo Francis Hernández a Honduras, Menjívar se ilusiona con formar parte del nuevo proceso y así buscar ese ansiado sueño de jugar un Mundial a nivel adulto. "Tuve una reunión con Francis Hernández y quedamos en buenos términos; me pongo a disposición de la Selección Nacional de Honduras", señaló Edrick en declaraciones que brindó a HRN. El cancerbero titular del conjunto olimpista confesó que tomó a la ligera la decisión de no seguir en la Bicolor, esto después del fracaso de no poder estar en la Copa del Mundo United 2026. "Me apresuré en anunciarlo, ahora quiero dejar claro que estoy disponible para el cuerpo técnico, ya que lo consideré necesario", detalló.