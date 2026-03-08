Molina revela tres nombres en prelista de Honduras contra Perú ¿Argentina en junio? ¿Edrick Menjívar vuelve a la Selección?

El nuevo seleccionador de la Selección de Honduras, el español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/francis-hernandez-defiende-proyecto-jose-molina-prelista-honduras-espana-amistoso-venimos-camino-correcto-BP29628797" target="_blank">José Francisco Molina</a></b>, comenzó a delinear la idea futbolística que pretende implementar en la Bicolor, basada en velocidad por las bandas, intensidad y oportunidades para jóvenes talentos.El técnico español explicó que su prioridad es encontrar el perfil adecuado de futbolistas para desarrollar el estilo de juego que desea, mientras que el director deportivo,<b> Francis Hernánde</b>z, confirmó que tiene identificados más de 50 jugadores que integran la prelista de cara al primer microciclo y al amistoso del 31 de marzo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-jugara-espana-confirma-oficialmente-peru-primer-amistoso-2026-fecha-estadio-PM29436382" target="_blank">contra Perú</a></b> en Leganés.