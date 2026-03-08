Molina revela tres nombres en prelista de Honduras contra Perú ¿Argentina en junio? ¿Edrick Menjívar vuelve a la Selección?

El técnico español explicó que su prioridad es encontrar el perfil adecuado de futbolistas para desarrollar el estilo de juego que desea, mientras que el director deportivo, Francis Hernánde z, confirmó que tiene identificados más de 50 jugadores que integran la prelista de cara al primer microciclo y al amistoso del 31 de marzo contra Perú en Leganés.

El nuevo seleccionador de la Selección de Honduras, el español José Francisco Molina , comenzó a delinear la idea futbolística que pretende implementar en la Bicolor, basada en velocidad por las bandas, intensidad y oportunidades para jóvenes talentos.

José Francisco Molina, exjugador del Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid, aseguró que el punto de partida de su proyecto pasa por identificar las características del futbolista hondureño para construir a partir de ahí el funcionamiento del equipo. El entrenador dejó claro que dentro del proceso habrá espacio tanto para jugadores experimentados como para jóvenes que puedan demostrar su talento.

“El primer paso es encontrar el perfil de futbolistas. A partir de ahí podremos jugar de la manera que queremos. Habrá gente joven, con menos experiencia, para darles la oportunidad de mostrarse y demostrar que con ellos se pueden lograr grandes cosas”, explicó el estratega español.

Uno de los puestos que más atención tendrá dentro de su esquema es el de los extremos, una posición clave en su idea de juego. Molina busca futbolistas con velocidad, potencia y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

“Me interesa mucho la posición de extremo. Quiero jugadores rápidos, potentes, buenos en el uno contra uno, que ataquen los espacios detrás de la defensa y que también tengan sacrificio defensivo para ayudar al lateral”, detalló el seleccionador en Cinco Deportivo, quien reveló que tiene identificados entre seis y ocho futbolistas para esa función.

Entre los nombres que aparecen en la prelista para el juego contra Perú en Leganés, España, figuran los legionarios: el contención Kervin Arriaga, los extremos Luis Palma y Dereck Moncada.



FRANCIS HERNÁNDEZ DIO DETALLES​​



Por su parte el director deportivo de las selecciones de Honduras, el español Francis Hernández, explicó que el cuerpo técnico ya tiene mapeado a los futbolistas catrachos que militan en el extranjero y que el seguimiento ha sido constante en diferentes ligas del mundo.

“El mapa de legionarios está hecho. Tenemos identificados jugadores en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos, todos con el seguimiento oportuno”, comentó el dirigente.

Además, adelantó que la prelista frente a Perú ronda entre 50 y 55 futbolistas, de la cual saldrá la convocatoria definitiva de 26 jugadores el próximo 20 de marzo, previo al viaje del equipo el 23 de marzo para su primer compromiso internacional.

Hernández también confirmó que el experimentado lateral Andy Najar comunicó desde noviembre que no estará disponible para este proceso, decisión que fue respetada por la federación. En cambio, el guardameta Edrick Menjívar podría formar parte de la lista final si así lo determina Molina.

De cara al futuro cercano, la Federación de Fútbol de Honduras también trabaja en la organización de amistosos internacionales, con la intención de disputar dos partidos en junio como preparación para las competencias oficiales. Lo del compromiso ante Argentina aún sigue en pie, pero no hay nada oficial.

“Queremos jugar dos partidos en junio. Estamos trabajando en ello porque serán importantes para preparar las fechas de septiembre y octubre de la Liga de Naciones de la Concacaf”, señaló Hernández.

El proceso de Molina también incluirá un seguimiento cercano a los futbolistas. Durante abril y mayo, miembros del cuerpo técnico viajarán para reunirse con jugadores y conocer su entorno familiar y deportivo, mientras se completa el staff con un especialista en metodología, un preparador físico y un entrenador de porteros de confianza del técnico español.