¡Con gigante de Europa! Samuel Caballero destapó el mega fichaje que se cocina con Dereck Moncada

Durante su participación en el programa La Casa del Lengüetazo, el exjugador hondureño de 51 años no escatimó elogios hacia el juvenil, destacando su talento y proyección dentro del fútbol.

El exdefensor de la Selección de Honduras, Samuel Caballero , sorprendió con sus declaraciones sobre el joven futbolista catracho Dereck Moncada , a quien ve con un futuro prometedor en el fútbol internacional y con posibilidades reales de dar el salto a Europa.

Las palabras del exzaguero han generado expectativa entre los aficionados, ya que mencionó directamente al gigante inglés Manchester City, uno de los clubes más poderosos de la Premier League y del fútbol mundial.

“Va para Europa ese cipote, yo sé por qué te lo digo. Yo creo que ya está negociando con el City, con el City, los ingleses”, expresó Caballero, dejando entrever que el joven futbolista podría estar cerca de concretar un movimiento hacia el fútbol del viejo continente.

Dereck Moncada es considerado uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en Honduras, y en los últimos meses ha despertado interés por su rendimiento y condiciones dentro del campo, lo que lo coloca en el radar de clubes internacionales.

Por ahora no existe confirmación oficial sobre negociaciones con el club inglés, pero las declaraciones de Samuel Caballero han alimentado los rumores sobre un posible salto del prometedor jugador hondureño hacia el fútbol europeo en un futuro cercano.

Dereck Moncada, extremo de 18 años, está destacando con luz propia en el Inter de Bogotá, donde ha anotado 5 goles en 9 juegos disputados en la primera división de Colombia. El club está peleando los primeros lugares.

El exjugador del Olimpia se encuentra en calidad de préstamo en el Inter de Bogotá por parte del Necaxa de la Liga MX, ambos clubes tienen como grandes inversores a los actores Ryan Reynolds, Rob McElhenney y Eva Longoria.