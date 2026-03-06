Mathías Vázquez sueña con la Selección de Honduras y sorprende al rendirse ante Moncada: "Haríamos buena dupla"

Durante la entrevista con DIARIO DIEZ también se rindió en elogios para el atacante Dereck Moncada, a quien destacó por su buen momento en el extranjero y con quien incluso visualiza una posible dupla ofensiva en el futuro del combinado nacional.

El joven delantero hondureño Mathías Vázquez habló sobre su presente y sus aspiraciones en el fútbol internacional, destacando su deseo de algún día jugar en la Major League Soccer y cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la Selección de Honduras.

Yo diría paso a paso. Por supuesto tengo la proyección para aspirar a jugar ahí, pero es día a día. Primero tengo que empezar a hacer goles y consolidarme acá en el segundo equipo. Entonces pensar si voy a llegar o no a la MLS no me preocupa, porque sé que primero tengo que hacer un montón de cosas para tal vez siquiera pensarlo.

Ante la escasez de delanteros, ¿te sientes como un afortunado por tener las cualidades que tenés y que los ojos de muchas personas, futbolistas, entrenadores y equipos estén puestos sobre vos, los reflectores?

La verdad que ser delantero me parece que es un privilegio. Delanteros jóvenes no hay muchos y es verdad que te llevás casi todos los reflectores porque al final con lo que ganás en fútbol es con el gol. Pero yo no era delantero cuando llegamos a Motagua, yo era extremo por la zurda, pero por mi altura y por mis cualidades de intuir las jugadas y mi juego aéreo me hicieron delantero, y me parece que fue una decisión acertada.

Antes de seguir, ¿qué hacés en el día a día en Estados Unidos? ¿Cómo es la vida fuera del fútbol, la comida, la casa, salir a pasear?

Tiene gimnasio, piscina y lugares para caminar. La comida me la cocino yo. Yo vivo acá con otro compañero que es venezolano y entre los dos nos arreglamos para comer, pero solo cocinamos la cena porque desayunamos y almorzamos en el complejo.

Esa etapa de estar solo aquí, ¿te tocó aprender a cocinar sí o sí?

No, en Honduras no he cocinado. En Honduras tenía el privilegio de tener una empleada, pero acá me tocó aprender y no me parece que sea tan difícil, aunque tengo que mejorar también en mis recetas.

¿Qué es lo que mejor te sale?

Las hamburguesas. La verdad que me salen bien a la plancha acá y las cosas simples. Si me pedís una receta muy complicada, la verdad que me caigo a pedazos.

Hablando de sacrificios, ¿tuviste que dejar alguna novia para ser futbolista?

No, no podía tener. Yo tengo novia que vive en Honduras, es una relación a larga distancia, pero al final las prioridades que tengo son esas y me tocó dejarla en Honduras. Siempre es un sacrificio que he tenido que hacer. Yo he tenido que dejar a mi mamá atrás para perseguir ese sueño, entonces no es algo que me mate o que me haga caerme, porque tenés que estar acostumbrado y ser fuerte mentalmente si querés ser futbolista.

Ahora bien, Mati, proceso nuevo, aspiraciones nuevas, nuevo entrenador. ¿Qué ves en todo eso ante las nuevas posibilidades de integrar la Selección Nacional de Honduras?

Sí, la Selección ahora que tiene nuevo técnico y nuevo director deportivo es un proceso largo. Yo ahora tengo 19, pero para el Mundial de 2030 voy a tener 23. Son cuatro años que tengo que aprovechar para mejorar y crecer muchísimo como futbolista, y tal vez así ganar alguna oportunidad en este proceso. Sería un sueño hecho realidad debutar en la Selección y poder clasificar a un Mundial.

Matías, ¿es una ilusión o lo ves como una realidad?

Es una ilusión y paso a paso me parece que lo puedo ir convirtiendo en realidad. Ya he ido a dos microciclos, ahora espero poder seguir acá demostrando en esta liga en Estados Unidos. Tal vez así me vuelven a llamar y poder causar una buena impresión en el nuevo cuerpo técnico y ganarme poco a poco un puesto. Ya te dije que son cuatro años de proceso hasta el Mundial, así que espero ganarme un puesto y hacer este cambio de generación que me parece que tanto necesita Honduras.

¿Tu sueño dorado con la Selección de Honduras cuál es?

Primero debutar, obviamente, y después clasificar a un Mundial con Honduras. Me parece que no hay cosa más linda que pueda ganar en mi carrera. Por donde vengo y por donde crecí, ganarse la clasificación a un Mundial con Honduras es uno de mis mayores sueños y uno de mis mayores logros que puedo conseguir como futbolista.