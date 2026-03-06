Mathías Vázquez sueña con la Selección de Honduras y sorprende al rendirse ante Moncada: "Haríamos buena dupla"

<b>¿Qué delanteros te han sorprendido últimamente en Honduras?</b>En la liga hondureña está el caso de Aaron Barrios, que está en Motagua, y compañeros que tuve en la Sub-20 como Flores de Olimpia, que está haciendo goles. Me parece que tenemos una buena camada de delanteros jóvenes para subir el nivel de la liga y de la selección.Al final Honduras tiene mucho más talento de lo que ha demostrado en estos últimos años. A muchos delanteros más que como rivales los miro como competencia, una competencia sana que me ayuda a mejorar. Me parece que sacar delanteros jóvenes es muy importante para la selección y para la liga. Casi todos los delanteros de la liga son extranjeros.