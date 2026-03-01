Dereck Moncada e Internacional de Bogotá tropiezan y les meten presión en la cima: así va la tabla de posiciones en Colombia

Internacional de Bogotá, club donde milita el hondureño Dereck Moncada, mantuvo el liderato de la Liga de Colombia al empatar sin goles en su visita a Águilas Doradas en una novena jornada marcada por las goleadas de Once Caldas, América de Cali y Millonarios, que estrecharon la lucha por el liderato.

El equipo de la perla catracha igualó 0-0 en el estadio Cincuentenario de Medellín en un partido en el que los arqueros fueron protagonistas y con el que llegó a 18 puntos, suficientes para conservar la primera posición, aunque ahora comparte el puntaje del primer lugar con Deportivo Pasto.

Sus principales perseguidores son Once Caldas y América, ambos con 16 unidades. El conjunto de Manizales goleó por 3-0 a Boyacá Chicó con un doblete de Jefry Zapata y un tanto del delantero de 40 años Dayro Moreno, un resultado que confirma su solidez y lo mantiene en la pelea por el liderato.

Por su parte, América de Cali se impuso con autoridad por 0-3 al Alianza FC en Valledupar con goles de Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal, en una muestra de contundencia que ratifica su buen momento en el torneo.

Millonarios protagonizó la goleada más amplia de la jornada al imponerse por 5-1 al Deportivo Pereira en el estadio El Campín el jueves, con goles de Sebastián Valencia, Mateo García, Leonardo Castro, Carlos Sarabia y Beckham Castro, quien además aportó dos asistencias y fue la gran figura del encuentro.

El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos mostró contundencia ofensiva y solidez en todas sus líneas, sumó tres puntos que lo dejan con 11 unidades y recuperó terreno en su objetivo de entrar al grupo de los ocho.

Junior, por su parte, venció por 0-2 a Jaguares en Montería con anotaciones de Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez, quien alcanzó el gol número 100 con el club barranquillero, y llegó a 15 puntos para mantenerse cerca de la parte alta.

Otro resultado destacado fue la victoria por 1-2 del Bucaramanga sobre el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, gracias a un doblete de Emerson Batalla, que permitió al equipo santandereano meterse en el grupo de los ocho con 14 unidades.

La décima fecha del campeonato, sin embargo, no tendrá partidos el próximo domingo 8 de marzo debido a la celebración de las Elecciones Generales para decidir al nuevo presidente de Colombia.