Hondureño Johan Chirinos brilló en pretemporada: Fecha y horario de su debut en la MLS Next Pro

Chirinos llega en un momento destacado tras completar una sobresaliente pretemporada. Su equipo disputó cinco partidos de preparación y ganó cada uno de ellos, con el volante hondureño como protagonista absoluto. Johann firmó dos goles y repartió cinco asistencias, siendo titular en todos los compromisos y desempeñándose como el “10” del equipo, rol en el que mostró liderazgo, creatividad y claridad en el último pase.

El hondureño Johan Chirinos está listo para iniciar una nueva temporada en el fútbol estadounidense este domingo 1 de febrero, cuando su equipo debute frente a los actuales campeones, New York Red Bulls II , en duelo correspondiente a la MLS Next Pro. El encuentro se disputará a las 4:00 de la tarde, hora de Honduras, marcando el primer gran reto del año para el talentoso mediocampista catracho.

Durante la etapa de fogueo enfrentaron rivales exigentes, entre ellos Cincinnati 2, donde milita su compatriota Mathias Vázquez; su exequipo Atlanta United 2; además de Charlotte Independence y Fort Wayne FC, así como otro conjunto local de Columbus. El balance fue perfecto, con pleno de triunfos y un funcionamiento colectivo que ilusiona de cara al torneo oficial.

El club de Chirinos competirá en la División Noreste, donde tendrá como adversarios a filiales y representativos como New England Revolution II, Philadelphia Union II, FC Cincinnati 2, Toronto FC II, New York City FC II y el representativo de Connecticut. Será una campaña exigente en una de las divisiones más competitivas del certamen.

Con este panorama, Johann se perfila como una pieza clave para su equipo en la temporada 2026. Su rendimiento en la pretemporada y la regularidad mostrada como mediapunta alimentan la expectativa de que pueda consolidarse como referente del proyecto y ser convocado a la selección adulta de Honduras.

