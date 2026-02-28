Hondureño Johan Chirinos brilló en pretemporada: Fecha y horario de su debut en la MLS Next Pro

El hondureño <b>Johan Chirinos</b> está listo para iniciar una nueva temporada en el fútbol estadounidense este domingo 1 de febrero, cuando su equipo debute frente a los actuales campeones, <b>New York Red Bulls II</b>, en duelo correspondiente a la MLS Next Pro. El encuentro se disputará a las 4:00 de la tarde, hora de Honduras, marcando el primer gran reto del año para el talentoso mediocampista catracho.Chirinos llega en un momento destacado tras completar una sobresaliente pretemporada. Su equipo disputó cinco partidos de preparación y ganó cada uno de ellos, con el volante hondureño como protagonista absoluto. Johann firmó dos goles y repartió cinco asistencias, siendo titular en todos los compromisos y desempeñándose como el “10” del equipo, rol en el que mostró liderazgo, creatividad y claridad en el último pase.